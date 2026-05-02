De Felipe Miñambres a Rayco y Ayoze García: artífices en los despachos del ascenso a Segunda del Tenerife

El golpe de timón lo dio Rayco García, entonces segundo máximo accionista del CD Tenerife y a día de hoy primero, hace poco más de un año: el miércoles 9 de abril de 2025. Aquella jornada, en la que el club había convocado a los medios para una comparecencia de prensa del consejero sin dar señas algunas de lo que estaba por llegar, Rayco se presentó en el Rodríguez López acompañado por Manu Guill, a partir de entonces director deportivo del club, y por el histórico Felipe Miñambres. Un bombazo para inyectar en el tinerfeñismo la ilusión marchita para con una entidad que caminaba irremediablemente hacia el abismo de la Primera Federación. «Felipe es lo mejor que le podría haber pasado al Tenerife», declaró Jorge Valdano.

El fichaje de Felipe Miñambres

García anduvo rápido. Colocó las bases del nuevo Tenerife antes de que el viejo se hubiese derrumbado por completo y la parroquia blanquiazul vio en Felipe la tabla de salvación a la que aferrarse en el peor momento de la historia reciente de la entidad. «Yo traje a Felipe», celebró el accionista tiempo después en una de las numerosas juntas generales de accionistas que estaban por llegar. Lo hizo cuando parecía un sueño imposible. Primero como director general, luego como consejero y ahora como presidente.

También fichó para el club a Ayoze García, con el que había coincidido en la base del representativo años atrás y protagonista del ascenso a Primera en 2009. Ayoze, de la máxima confianza de Rayco y quien siguió la presentación de Miñambres desde la primera fila, participó en la elección de Guill como arquitecto del proyecto de regreso al fútbol profesional. Menos de un año antes se le había negado la posibilidad de unirse a la base en calidad de entrenador y luego asumía la responsabilidad de la vicepresidencia del club.

Ayoze García, junto a Manu Guill. / Andrés Gutiérrez

Ambición, ilusión y experiencia

Pese a lidiar con una herencia envenenada (por el descenso y el consecuente agujero económico), el tridente que han formado los García junto a Miñambres ha funcionado. En la coctelera: la ambición de Rayco, la ilusión de Ayoze y la experiencia de Felipe. «Son gente de fútbol», dicen siempre de los tres. El equilibrio idóneo para devolver al club a Segunda y apuntalar las bases de un club sólido que aspira a, con tiempo y esfuerzo, recuperar la grandeza. A dejar de añorar el pasado y afrontar el futuro con esperanza.

El Consejo de Administración, con multitud de idas y venidas y controlado íntegramente por Rayco García desde que los miembros locales del sindicado fueron desplazados definitivamente a principios de julio de 2025, lo completan Antonio Manuel Porro y la vocal Sheila Trujillo Méndez. Porro, secretario del órgano de gobierno, fue designado también consejero delegado en diciembre de 2025.