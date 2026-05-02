Dos escapadas del CD Tenerife para un campeonato indiscutible

Empezar una temporada con buenos resultados, ganando a ser posible, no es una garantía de éxito pero ayuda. Y mucho. Eso fue justo lo que hizo el Tenerife en el momento de adentrarse en una competición que no conocía, al menos con el nombre de Primera RFEF –fue creada en 2021–. Se presentó en el estadio Pedro Escartín con la intención de empezar a marcar el territorio como claro favorito a lograr el campeonato y, lo más valioso, el ascenso por la vía directa, y estuvo a esa altura. El 31 de agosto emprendió la marcha con un convincente 0-2 (Dani Fernández y Nacho Gil) en el campo del Guadalajara. El primer paso ya estaba dado. Aparentemente, no había sido tan complicado.

Pero quedaba refrendar ese estreno con una victoria en el Heliodoro Rodríguez López. Y el equipo respondió con un tranquilizador 3-0 al Mérida. Doblete de Jesús de Miguel y la entrada en calor de Gallego.

Sí, el Tenerife había asumido con fiabilidad su condición de grande del Grupo 1 de Primera RFEF. Velocidad de crucero activada desde el punto de partida. No fue líder en la jornada inaugural por una cuestión de goles –empezó ahí la Ponferradina–, pero sí se encaramó a lo más alto de la clasificación en la segunda y no volvió a salir de ahí. Su ritmo inicial fue dejando a su competencia por el camino: 0-2 (De Miguel y Landázuri) en Pontevedra, 3-0 en casa frente al Ourense (De Miguel, Gallego y Maikel) y 1-3 en Valdebebas ante el Castilla (dos de Jesús de Miguel y Álvaro González). Pero en el duelo con el filial blanco pasó algo que no se había visto, un gol en contra y un tramo de la segunda parte en el que el Tenerife no tuvo el control. En cierto modo, fue un aviso de lo que iba a venir.

Al equipo de Álvaro Cervera le costó sacar adelante la posterior victoria frente al Zamora (3-1, Gallego, De Miguel y Nacho) y ya dejó de ganar sobre el impracticable terreno del Cacereño (0-0). Tampoco iba a vencer siempre. Algún día iba a perder. Lo que no se vio llegar fue que ese tropiezo se produjera en el Rodríguez López y con el Unionistas como rival: 0-2 el 18 de octubre. Segundo partido seguido sin marcar, dos goles en contra... Un bache que fue un poco más hondo de lo que parecía, porque el Tenerife viajó luego a Baracaldo y también cedió: 2-0. El líder había pasado de seis triunfos seguidos a una racha menor, consistente en un punto de nueve. Este frenazo abocó a los blanquiazules a jugarse el liderato en La Malata. Y no lo entregó. Un 0-2 (Nacho y Ulloa) ante el Racing despejó las dudas.

Pero apareció el Bilbao Athletic para volver a avivarlas con un 0-1 en el estadio de la Calle San Sebastián. Segundo revés consecutivo en campo propio. Raro. Y otra vez a defender el primer puesto con un rival directo, en este caso, el Celta Fortuna. Como en Ferrol, el Tenerife demostró que no estaba dispuesto a dejarse rebasar. Lo hizo con un contundente 4-0 en casa (Enric Gallego, De Miguel, Ulloa y Balde).

No fue un resultado cualquiera. Fue el origen de una serie sin par en esta temporada, definitiva para que el Tenerife pudiera vivir con cierta tranquilidad su tránsito hacia el ascenso. Porque pisó el acelerador de camino al final de la primera vuelta y encadenó doce jornadas sin perder. El balance fue de diez triunfos y solo dos empates; o lo que es lo mismo, 32 puntos de 36. Del 4-0 al Fortuna pasó a un 1-4 en el campo del Arenas (Aitor Sanz, Gallego, Nacho y De Miguel). El Tenerife ganaba y goleaba, parecía imparable. No lo tuvo tan fácil para derrotar al Arenteiro en la Isla, pero lo hizo con un goleador de nuevo cuño, Fabricio (1-0), que repitió luego en el Anxo Carro con un doblete (2-2). Los blanquiazules no bajaron el pistón antes de las vacaciones de invierno: 0-1 al Avilés y 2-0 a la Ponferradina. Los tres tantos, con la firma de Gallego.

¿Iba a cambiar algo tras la pausa de invierno? Qué va. El 4 de enero, el Tenerife pasó por Tajonar y cumplió con un 0-2 (Alassan y Aitor). Y demostró que también sabía ganar sufriendo: 1-0 al Talavera con un tanto de César en el alargue. El primer mes del año continuó con más victorias: 0-1 en el Ruta de la Plata frente al Zamora de Óscar Cano (Carlos Ramos en propia meta), un significativo 4-2 en el Rodríguez López ante el Real Madrid Castilla (De Miguel, Alassan, Gallego y el recién llegado Gastón Valles) y un 4-0 al Guadalajara (tres de Gallego y uno de Juanjo). A esas alturas, en la vigésima segunda jornada, ya se empezaba a dar al Tenerife como ascendido. Le sacaba 12 puntos al segundo de la clasificación, el Celta B.

Y llegó febrero para normalizar el inusual promedio de puntuación que impulsaba el líder. La pegada dejó de ser la misma y los rivales empezaron a demostrar que habían subido su nivel. Después de un 0-0 con el Bilbao Athletic en Lezama que cortó una serie de siete triunfos seguidos, el Tenerife volvió a perder: 0-1 con el Ferrol.

Un penalti en el minuto 97 transformado en gol por Gastón desatascó luego el duelo con el Arenteiro, pero el equipo entró a continuación en una etapa de constantes empates: 2-2 con el Avilés (Gastón y Gallego y un golazo de Natalio para silenciar el Heliodoro), 1-1 con el Lugo en casa (Gallego), 1-1 en Balaídos con el Celta (autogol de Anxo en la prolongación). El 1-0 al Osasuna Promesas del 22 de marzo (Arrasate en propia meta) fue la excepción, ya con el Tenerife dejando señales de desgaste y de haberse alejado de su mejor versión, pero con una holgada ventaja con el Fortuna, que no acababa de aprovechar el momento menos productivo del primer clasificado. Y después, más del expediente X: 0-0 en Talavera en El Prado, 1-1 con el Cacereño (Gallego) y 1-1 en Mérida (De Miguel y el empate local, con un gol de falta en el minuto 100).

El descenso de la acumulación de puntos llegó a acercar al Celta Fortuna en seis puntos el 18 de abril. No era una distancia corta, pero sí mucho menor que la que habían tenido los blanquiazules en otros tramos del calendario. Pero fue una presión que duró poco, apenas un día. Los celestes habían goleado al Cacereño un viernes y el Tenerife pudo responder el sábado en el Heliodoro con un 2-0 al Arenas en casa (Enric Gallego y Mahamadou Balde).

Esta combinación estableció, por primera vez, una posible fecha de ascenso. Si el Fortuna perdía en la siguiente jornada en el estadio del Pontevedra y, a continuación, los de Álvaro Cervera vencían a la Ponferradina en El Toralín, la vuelta a Segunda iba ser una realidad con cuatro jornadas por delante. Al final, ni una cosa ni la otra: 1-1 en las dos canchas. Y una situación nueva, la autodependencia desbloqueada con el gol de Dani Fernández en Ponferrada. Ahora sí, el Tenerife iba a poder culminar la obra sin estar pendiente del Fortuna. La fecha señalada, el 1 de mayo, el lugar, el Heliodoro, y el oponente, el Barakaldo. Pero no hizo falta ganar. El pinchazo previo del Fortuna con el Promesas certificó el éxito (0-1). El Tenerife había ascendido sin comenzar su partido. La fiesta mejoró con un 2-0 al Barakaldo (Gallego y Maikel).

Fue una temporada que incluyó las inevitables lesiones de larga duración que tiene que soportar casi cualquier equipo. El primero en tener que parar fue Marc Mateu. Y muy pronto. Salió del encuentro inaugural en Guadalajara con un problema en el tobillo aparentemente insignificante. Pero la recuperación se fue alargando. Después de un intento de volver a la rutina por parte del lateral, llamado inicialmente a ser uno de los fijos en las alineaciones, Marc se rindió y fue operado de un esguince de tobillo crónico sin la posibilidad de volver a participar en el curso 25/26.

Otro de los fichajes del verano, Javi Pérez, apenas pudo intervenir como blanquiazul. En octubre entró en la enfermería por una rotura muscular y se pasó meses sin poder entrenarse con normalidad.

El caso más impactante, por cómo sucedió, fue el de Alassan, uno de los integrantes del once tipo de esta temporada. En el partido ante el Cacereño, de la segunda vuelta, tuvo que pedir el cambio como consecuencia de la rotura del tendón rotuliano de la rodilla derecha. Pasó por el quirófano y, en principio, estará de baja hasta el último trimestre de 2026.

Tampoco pudo ayudar sobre el césped en el tramo definitivo de la temporada Nacho Gil, el jugador diferencial en la generación de fútbol ofensivo. Lo suyo, una rotura muscular que le impidió tener minutos a partir de la visita a Balaídos.

En cualquier caso, Cervera pudo utilizar a 31 futbolistas a lo largo del camino que condujo al Tenerife a la conquista del ascenso matemático a Segunda, incluyendo a tres que salieron antes de tiempo, Álvaro González, desvinculado en diciembre a petición propia, y Calavera y Zoilo, cedidos al Hércules y al Nástic en la ventana de enero. Y también a los que se unieron en la mitad del calendario, Gastón, Yaakobishvili e Iván Chapela, así como Facundo Agüero, que no fue inscrito en verano pero sí en el siguiente plazo para las altas y bajas de jugadores.

En la lista hay futbolistas procedentes del Tenerife B, Fran Sabina –fue uno más desde la pretemporada–, Ulloa y Juan Ybarra, todos con sus minutos. Y dos porteros, el que lo jugó casi todo, Dani Martín, y también Gabri de Vuyst, que no se tuvo que conformar solo con defender la meta en las eliminatorias de la Copa del Rey con el Alcalá y el Granada. También pudo debutar en Primera RFEF por la baja de su compañero en la visita al Athletic B.

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En definitiva, la relación de protagonistas del ascenso está formada por Aitor Sanz, Enric Gallego, Dani Martín, David Rodríguez, Anthony Landázuri, Nacho Gil, Jesús de Miguel, José León, César Álvarez, Juanjo Sánchez, Alassan Gutiérrez, Fabricio de Souza, Noel López, Gastón Valles, Dani Fernández, Maikel Mesa, Mahamadou Balde, Alberto Ulloa, Fran Sabina, Cris Montes, Jere, Agüero, Chapela, Gabri de Vuyst, Marc Mateu, Javi Pérez, Yaakobishvili, Ybarra, Ander Zoilo, Josep Calavera y Álvaro González.