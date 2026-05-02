El piropo de Ayoze García hacia Rayco García tras el ascenso del CD Tenerife: “¡Olé tus huevos, Rayco!”

Un vicepresidente directo. Ayoze García, vicepresidente del CD Tenerife, no contuvo su alegría tras el ascenso, y piropeó, sin rodeos a su jefe. "Tenemos un líder que nos orienta y nos marca el camino. ¡Ole tus huevos!", dijo del máximo dirigente blanquiazul Rayco García, antes de alegrarse "por hacer felices a los aficionados".

Ayoze García, besando a Aitor Sanz antes de las celebraciones. / Arturo Jiménez / t

"Sabíamos que éramos capaces"

Recordó Ayoze que el actual equipo directivo se "metió dentro del club en un momento muy delicado", pero a la vez con plena confianza. "Sabíamos que éramos capaces", añadió antes de agradecer "el apoyo" de todos, incluso los que dieron la espalda al club. "Nos hicieron más fuertes", aseveró sobre "un año durísimo", ya que "bajar y subir el mismo año es algo muy complicado". "Hemos creado una familia, somos un equipo y este es el resultado de ello; ahora toca celebrar", dijo el portuense.

Felipe: "Espero que se haya encendido una mecha"

Por su parte, el presidente Felipe Miñambres destacó que "no es fácil" lo "conseguido" por el equipo blanquiazul. "Tiene mucho mérito llegar hasta aquí y con esta cantidad de puntos", resaltó el astorgano, "emocionado" por haber concretado el objetivo de "un proyecto en el que había mucha ilusión".

Para Felipe el ascenso del CD Tenerife no solo devuelve al club a Segunda, sino que con él "también se ha despertado una ilusión grande alrededor del club". "Espero que se haya encendido una mecha para seguir creciendo", reseñó antes de dejar claro que "son los jugadores y los técnicos lo que tienen el mérito" dentro de un "gran grupo con mucha humildad".

Además, Miñambres pidió a todo el tinerfeñismo que "disfrute" de este logro "porque años así no se viven muchos". "La temporada que viene necesitaremos de todos para ser más grandes y tratar de llegar a lo más lejos en Segunda”.