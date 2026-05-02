Álvaro Cervera y Roberto Perera, la mirada experta del CD Tenerife

Dijo Álvaro Cervera después de convertirse en el entrenador con más partidos dirigidos en la historia del Tenerife –adelantó en la visita al Arenteiro del 21 de febrero a José Luis Oltra, que había dejado su marca en 160– que el club había tenido otros técnicos más importantes, como Jorge Valdano, Jupp Heynckes, el propio Oltra... Y no le falta razón. Pero, en el fondo, ¿qué tiene más valor, clasificar a un equipo para la Copa de la UEFA, como hicieron Valdano y Heynckes, o sacarlo de Segunda B o Primera RFEF? Él devolvió al representativo al ámbito profesional dos veces, en 2013 y ahora, en 2026. Es el único con dos ascensos de categoría.

El punto de partida fue toda una novedad. El Tenerife había fallado en el primer intento de recuperar su plaza en Segunda División en la temporada 11/12. Con Quique Medina en la dirección deportiva, el club eligió a un profesional con un estrecho vínculo con la Isla, su lugar de residencia desde niño hasta que el fútbol dirigió su rumbo hacia Santander, que fue donde comenzó a abrirse camino como jugador profesional. Tras colgar las botas y casi por casualidad, se animó a echarle una mano a su amigo Oltra, que empezaba en esto de los banquillos. Y así, sin marcarse plazos ni objetivos, se vio dirigiendo al Castellón en la recta final de la temporada 04/05. El ascenso a Segunda con los de Castalia terminó por despertar en él una vocación que no había descubierto. De ahí –no siguió en el club castellonense por un cambio de propiedad–, un nutritivo aprendizaje en equipos de Segunda B: Almansa, Alicante, Cultural Leonesa, Jaén y Real Unión. Hasta que en la 11/12 recibió una oferta del Recreativo para entrenar al Decano en Segunda. Pero a medio camino recibió un SOS de su Racing, porque estaba sufriendo para resistir en Primera. Y Cervera no pudo dar una respuesta negativa. Su voluntad no estuvo acompañada de la suerte y los de El Sardinero bajaron al final del curso 11/12.

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Fue entonces cuando el Tenerife le encomendó la misión de sacar al equipo de Segunda B. Cervera cumplió el reto con nota alta. Los tinerfeños fueron campeones de grupo y subieron al vencer en la final de líderes contra el Hospitalet. A su lado, un técnico de la casa que acabaría siendo su mano derecha, Roberto Perera. La sociedad continuó en Cádiz, después del ascenso de los andaluces a Segunda en la 15/16 –con Álvaro en solitario–, con un paso por Primera de una temporada y media, y también en el Oviedo. Lo que seguramente no imaginó fue que el Tenerife iba a volver a acordarse de él en un momento crítico como el del curso de su caída a Primera RFEF. Roberto le transmitió su confianza. Si alguien podía salvar al Tenerife, tenía que ser él. Pero el lastre era muy pesado, no hubo suerte, todo salió mal. Ni Cervera ni Perera podían acabar así. Continuaron para, como mínimo, dejarlo todo como estaba, con el equipo en Segunda. Su mirada experta fue el motor del ascenso. n