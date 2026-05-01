Un viernes que puede pasar a la historia del CD Tenerife

Segunda oportunidad para asegurar el regreso a Segunda División. No pudo ser en El Toralín porque el Celta Fortuna sumó en Pasarón. Pero el gol de Dani Fernández ante la Ponferradina montó un nuevo escenario, el de la autodependencia. Por primera vez, el CD Tenerife jugará un partido sabiendo que sellará su objetivo con un triunfo. Y ese momento ha llegado. Una victoria este viernes frente al Barakaldo en el Heliodoro será más que suficiente (18:00).

Las probabilidades han aumentado de una semana a otra. De un 11 por ciento, a un 66. Porque también tendrá su influencia lo que pase antes en Balaídos entre los filiales del Celta y el Osasuna. Si vencen los navarros, el Tenerife subirá matemáticamente y habrá fiesta en la grada en la previa del encuentro del Heliodoro –es lo que más le gustaría al Barakaldo–.

Para resumir, de nueve combinaciones posibles entre los dos partidos, solo tres aplazarían el éxito tinefeño: la victoria del Fortuna y el empate o la derrota en el Rodríguez López, y la igualada en Vigo y el tropiezo de los isleños.

Visto de otra manera, al Tenerife le bastará con calcar o mejorar el resultado del conjunto celeste.

Altas y bajas

Las cuentas están claras. No tanto la apuesta de Álvaro Cervera, al menos de puertas afuera. Tendrá las bajas del sancionado Aitor Sanz y de los lesionados Agüero –fue titular en Ponferrada–, Marc Mateu, Nacho Gil y Alassan. De esa lista ha salido Javi Pérez, que lleva sin lugar desde el 18 de octubre. Y también, aunque lo suyo haya sido mucho más breve, César Álvarez. El lateral tuvo que pedir el cambio en El Toralín por una torcedura de tobillo y está listo para competir.

Además vuelve David una vez cumplida una jornada de suspensión por la acumulación de cinco tarjetas. En definitiva, el entrenador podrá decantarse por la línea defensiva que más veces ha coincidido, la formada por César, Landázuri, León –fue lateral izquierdo ante la Ponferradina– y David.

De ahí en adelante hay más certezas que dudas. Porque lo normal es que participen de entrada Juanjo, Fabricio, Noel y Gallego. Las incógnitas estarían en uno de los extremos –por veteranía, Chapela podría ser el elegido– y en el puesto de segundo delantero –De Miguel o Gastón–, siempre que Cervera opte por el doble nueve.

Todo con intentar dar el paso que falta, a modo de victoria, en el supuesto de mayor exigencia. Y eso es algo que se la ha resistido al Tenerife desde febrero: tres triunfos en doce jornadas, una en la visita al Arenteiro y dos en el Heliodoro ante el Osasuna B y el Arenas.

El rival

El líder se enfrentará al mejor local del Grupo 1 de Primera RFEF, un Barakaldo al que le han ido peor las cosas en Lasesarre:con dos partidos ganados y ocho empatados, es el decimocuarto en ese apartado. También es un equipo que ya sabe lo que es superar al Tenerife. Fue el primero en doblegar a los blanquiazules, que habían iniciado el curso con seis victorias seguidas y un empate. Hasta que se cruzaron con los Imanol de la Sota. En aquel 2-0 destacó Víctor San Bartolomé con un doblete, pero no habrá segunda parte, ya que el delantero vasco fichó por el Albacete en enero. Sin él, el Barakaldo está a dos puntos del playoff.