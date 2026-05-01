La fiesta se adelanta: el Celta Fortuna pierde contra el penúltimo y el Tenerife sube a Segunda sin jugar

El CD Tenerife ya es equipo de Segunda División. El representativo insular ha ascendido por adelantado al perder el Celta Fortuna frente a Osasuna Promesas. Un tanto de Martín Pedroarena en el minuto 82 de partido marcó la diferencia en favor del cuadro roijllo, que asaltó así Balaídos y facilitó el alirón del equipo blanquiazul.

Suben sin jugar

El Tenerife, que dependía de sí mismo para subir (bastaba con igualar lo que hiciese el filial celeste), no necesitará sumar ni un solo punto en el duelo de esta tarde en el Heliodoro Frente al Barakaldo. La fiesta se adelanta y los futbolistas de Álvaro Cervera pisarán el verde del Heliodoro siendo equipo de Segunda.

Corría el minuto 82 de juego cuando Martín Pedroarena, protagonista inesperado pero celebrado del ascenso del cuadro insular, recibió un balón al espacio y, una vez escorado desde el corazón del área, lanzó un envío que pareció defectuoso inicialmente, pero que se convirtió en una vaselina perfecta que superó a Coke Carrillo. El portero 'celtinha' nada pudo hacer y el tanto subió al marcador pese al suspense de la revisión del FVS. El colegiado grancanario Alexandre Alemán, que ya había anulado un gol al filial de Osasuna en la primera parte por fuera de juego, no apreció esta vez infracción alguna y validó la decisión inicial.

No hubo reacción del Celta

El equipo de Fredi Álvarez, especialista en sumar puntos en los tiempos de descuento, trató al menos de obtener la igualada hasta el minuto 95', pero no tuvo margen suficiente para reaccionar y claudicó ante un Osasuna Promesas que escala puestos en la tabla y se aferra a la salvación. Lo festejó el tinerfeñismo, una parte en el Cabildo, otra en las inmediaciones del estadio y algunos incluso en sus propios asientos.

La cita de esta tarde pasa así a ser una auténtica fiesta en la que el Barakaldo tratará de pescar un resultado positivo que le permita mantenerse en la pugna para la promoción de ascenso, mientras que el Tenerife afronta con el desahogo de tener los deberes hechos.