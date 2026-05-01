Rayco García: "La afición del Tenerife es de Primera; y en el club no podíamos ser menos"

Rayco García era este viernes uno de los tinerfeñistas más felices sobre el césped del Heliodoro. “Nuestra afición es de Primera y no podíamos ser menos”, expresaba el máximo accionista del club isleño, que se congratulaba a la vez de obtener los frutos “al trabajo bien hecho” y que se han traducido en el ascenso a Segunda.

"Todos saben que cuando caes en esta categoría es importante salir pronto, y que cuanto antes lo lográramos, mejor. Y se ha conseguido en un año gracias al empuje de todos; desde el lunes empezaremos a preparar la siguiente temporada", señaló García, que en el micrófono de Televisión Canaria tuvo palabras para "los aficionados del CD Tenerife", a los que calificó como "sufridores que van a campos de fuera". También se acordó el accionista blanquiazul de su "familia, que ha estado en los momentos difíciles" y le ha ayudado a llevar un cargo, el de "estar al frente del Tenerife, que supone mucha responsabilidad". "Me han dado mucha fuerza", recalcó.

Los jugadores y técnicos del CD Tenerife celebran su ascenso. / Arturo Jiménez / t

"Es un orgullo estar al frente de este equipo"

Ya cuestionado por cómo se sentía desde su vertiente de tinerfeñista casi desde la cuna, García cree que es impagable "sentir esto como aficionado". "Tuve la suerte de estar aquí en la cantera de pequeño, y ahora es un orgullo estar al frente de este equipo", expresó Rayco, para valorar el hecho de que "pocos habrían entrado en un momento delicado, navegando en aguas turbias y en medio de conflicto de intereses con gente que no tenía que ver con el fútbol". Situación delicada que García salvó rodeándose "de un grupo de personas excelentes y con corazón" para acabar "logrando el objetivo".

De cara al futuro más inmediato, Rayco García no se ve límites al CD Tenerife. "A veces das un paso atrás para dar dos adelante, y este equipo tiene una afición de Primera, y se lo merece", dijo con firmeza, aunque prefirió poner el freno cuando se le asemejó su gestión con los inicios de Javier Pérez. "Las comparaciones siempre son odiosas y Javier fue una persona muy importante para la institución", expuso, para añadir que "por todas estas nuevas generaciones hay que pensar en el presente y en el futuro".