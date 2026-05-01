La plaza del Cabildo celebra el ascenso del CD Tenerife con un problema técnico que retrasó media hora la retransmisión del partido

“Volvemos a Segunda”. Este ha sido el grito unánime con el que varios cientos de aficionados blanquiazules han celebrado el ascenso directo a la División de Plata del CD Tenerife cuando aún quedaba casi una hora para empezar el partido en el Heliodoro que enfrenta al representativo tinerfeño frente al Barakaldo. Y es que el Osasuna Promesas había marcado un tanto al Celta Fortuna ocho minutos antes de que se cumpliera el tiempo de juego reglamentario. Y así acabó el partido, un resultado que aseguraba el ascenso de los blanquiazules sin importar ya el resultado final en el Heliodoro.

La afición blanquiazul acudió al entorno de la plaza del Cabildo con todas las expectativas abiertas. Pero la derrota de la escuadra viguesa ante el equipo navarro no solo convirtió al CD Tenerife en equipo de Segunda División antes de rodar el balón en el Heliodoro, los aficionados iban a disfrutar ese encuentro sin nervios añadiendo más alegría a un día de auténtica fiesta en Tenerife.

Menos de un año después del descenso, el Tenerife celebraba su vuelta a Segunda con la plaza convertida en punto de encuentro de generaciones: niños subidos a hombros y adultos con la garganta ya ronca de gritar consignas. El equipo de Álvaro Cervera lideró la temporada y llegaba hoy con el ascenso a tiro; solo faltaba que el fútbol diera el último empujón. Lo dio Osasuna Promesas, y Santa Cruz respondió cantando eso de “A Segunda oé, a Segunda oé”.

Problemas técnicos

La plaza del Cabildo ha pasado de la celebración al enfado debido a que la pantalla gigante situada en las puertas del ente tinerfeño no ha proyectado el partido del Club Deportivo Tenerife. Los primeros diez minutos no se han podido ver, llevando a algunos asistentes a irse y otros a poner el partido en el teléfono móvil personal.

Miguel Ángel Autero

Media hora después del inicio del partido, y tras el abandono de parte de la afición, resolvieron el problema técnico y el partido comenzo a verse en el centro de Santa Cruz.