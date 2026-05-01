Cervera agita el once del CD Tenerife en el día grande
Chapela, Dani Fernández y Cesar Álvarez, principales novedades en un once de sorpresas
Iván Chapela, Dani Fernández y César Álvarez son las grandes novedades en el once titular que presenta esta tarde el CD Tenerife en su duelo ante el Barakaldo. Alineación con giros inesperados la de Álvaro Cervera, que tiene la posibilidad de amarrar el ascenso directo a Segunda División (18:00, TVC).
Dani, cuyo gol en Ponferrada -el que rescató un empate- fue decisivo para que el representativo reforzara sus opciones de ascenso esta tarde, halla su recompensa y partirá hoy como titular en el partido más importante de la temporada del CD Tenerife.
Asimismo, había adelantado Cervera que César Álvarez, que tuvo que pedir el cambio en El Toralín por una torcedura de tobillo, estaba listo para competir, aunque quedaba la duda de si le daría para salir de inicio. Al final, despejada la incógnita: será titular en el lateral derecho.
Y Chapela, la tercera novedad, repite en el once tras los 81 minutos que disputó la jornada pasada. Falta por ver quién se adueña del carril izquierdo, porque también entra en escena Noel López. Se queda fuera Facundo Agüero, con una rotura miofibrilar.
El once del Tenerife es el siguiente: Dani Martín, José León, Landázuri, César Álvarez, Juanjo Sánchez, Fabricio, Dani Fernández, Enric Gallego, Iván Chapela y Noel López.
El Barakaldo, por su parte, saldrá de inicio con un once formado por Gaizka Campos en la portería; De Jesús, Dufur, Aarna, Pedernales, en defensa; Castillo, Huidobro, Ekaitz, Eric Pérez, en el centro del campo; y arriba, Mandiang y Galarza.
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