Todo listo para el ascenso: Tenerife se lanza a por Segunda con un recibimiento apoteósico

Primer peldaño hacia el ascenso en los aledaños del Heliodoro Rodríguez López. Recibimiento apoteósico de la afición del CD Tenerife a su equipo en la calle La Mutine, que se inscribe directamente en los anales de la historia blanquiazul, con una hinchada que quiso arropar a los suyos antes de un partido de tintes históricos para el Tenerife, que tiene en su mano amarrar el ascenso directo a Segunda División (contra el Barakaldo, 18:00, TVC).

No falló la armada blanquiazul en una tarde de las grandes -venía calentita desde la fan zone-, que vio aparecer a sus jugadores pasadas las 15:45 y que los acompañó mientras enfilaban a pie una abarrotada La Mutine rumbo a la puerta 17, la de siempre para las entradas de la plantilla esta temporada.

Desde bastante antes de la hora prevista, varios centenares de aficionados ya se apelotonaban en los aledaños del recinto capitalino, caldeando el ambiente entre cánticos de “¡sí se puede!” y el ya clásico “riki raka”, que resonaba entre bengalas, bufandas al viento y una nube de humo azul.

Afición del Club Deportivo Tenerife / Miguel Ángel Autero

Al grito de “¡que sí, joder, que vamos a ascender!”, la marea blanquiazul se fue poniendo en modo grande para el momento más esperado. César fue el primero en asomar, poco antes de las y media, y encendió los primeros aplausos de una afición rendida al canterano, ya recuperado de su lesión de tobillo y que estará disponible para el duelo de esta tarde. Poco a poco fueron apareciendo el resto de jugadores del equipo de Álvaro Cervera, entre cánticos de “¡oe, oe, vamos!” y “¡ale, ale, ale!”, mientras más de uno se subía incluso a las señales para no perderse ni un detalle.

Creció el ambiente con la llegada de Dani Martín, de los más vitoreados, mientras que Gallego, recibido como héroe, escuchó su nombre coreado una y otra vez por la gente. Tampoco faltaron los aplausos para Fran Sabina, Juanjo o Maikel, todos arropados por una hinchada entregada.

El delirio colectivo se desató pasadas las 15:50, con la llegada del grueso de la plantilla. Nombres como Antal, Aguero o De Miguel se sumaron a un desfile que dejó estampas que erizan la piel de cualquier tinerfeño y que, pase lo que pase a partir de las 18:00, ya quedan guardadas en la memoria. Nacho, Gastón, David o Noel también recibieron su ración de cariño en un recibimiento que ya forma parte de la historia del representativo.

Ni siquiera Alassan, en muletas, se quiso perder la cita. Y el estallido final, con la aparición de Aitor, recibido al grito de “¡pitbull!”, en uno de esos momentos más especiales de la tarde.

Le toca ahora al cuadro de Álvaro Cervera devolver sobre el césped del Heliodoro Rodríguez López ese fenomenal respaldo de su gente, salvo que el Celta Fortuna tropiece ante el Osasuna Promesas y el ascenso quede sellado sin necesidad de jugar. Si no, tocará rematarlo en una jornada que pinta histórica. Enfrente estará el Barakaldo CF, sexto del Grupo 1 de Primera Federación, un rival que no pondrá las cosas fáciles a los blanquiazules, ya que también pelea por entrar en los puestos de playoff de ascenso.