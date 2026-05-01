La hinchada del CD Tenerife calienta motores antes del partido por el ascenso ante el Barakaldo

El Heliodoro no abre sus puertas hasta las 16:30 horas, pero el partido ya se juega desde mucho antes en la calle. En los alrededores del estadio, de la avenida de San Sebastián, Tomé Cano, la Rambla y La Salle, aceras, plazas, terrazas y bares se tiñen de blanquiazul, el color con el que los chicharreros pintamos el sentimiento deportivo de toda una isla, el del CD Tenerife.

Con cada bufanda levantada sobre las cabezas de los aficionados de camino al estadio, con cada bandera ondeada al aire, el tinerfeñismo empieza a empujar a su club de toda la vida para acompañarlo en su posible ascenso a la Segunda División del fútbol español.

Como si echar a rodar el primer balón del partido dependiera también de la grada, de su afición incondicional convertida en una marea blanquiazul que acompaña y empuja ya al CD Tenerife en esta jornada del Primero de Mayo ante el Barakaldo. Santa Cruz late hoy al ritmo de una posibilidad inmensa: que el representativo tinerfeñista convierta una tarde de fútbol en una noche de regreso a la élite profesional.

Fan Zone del CD Tenerife / E. D.

Desde las 13:00 horas y hasta las 17:30 (media hora antes de que comience el encuentro), la Fan Zone situada en la Plaza José Antonio Barrios Olivero, tras la grada de Popular, es uno de los puntos de encuentro de peñas y de una afición que no quiere esperar al pitido inicial para sentirse dentro del partido. Foodtruck, pintacaras para lucir la señera blanquiazul, y castillos hinchables entre otras actividades para entretener a los chichas más menudos de la casa… y no tan pequeños.

Aquí el sonido de la música con un dj empieza a animar a las familias mientras se acerca la hora del partido. Y, de vez en cuando, algunos grupos se animan a arrancarse con el “¡Vamos Teeeenerife!” o un “Riqui Raca” como cánticos rituales para encender el espíritu blanquiazul mientras los jugadores permanecen en el hotel de concentración.

La cita no es una más. El Tenerife llega líder del Grupo I de Primera Federación, con 70 puntos en 34 jornadas, nueve de ventaja sobre el Celta Fortuna, y con la posibilidad de dejar cerrado el ascenso directo si derrota al Barakaldo. Incluso podría bastarle con igualar el resultado del filial celeste ante Osasuna Promesas, al tener ganado el coeficiente particular. La cuenta matemática se ha convertido en conversación de barra, en cálculo nervioso entre peñas y en una frase repetida a media voz: hoy puede ser el día.

Y para quienes se quedaron sin entrada, la afición tiene reservada su propia grada a cielo abierto gracias al Cabildo de Tenerife, que ha instalado una pantalla gigante en los exteriores de la corporación insular para seguir en directo este Tenerife-Barakaldo a través de la señal de Televisión Canaria. Toda una isla podrá seguir el encuentro a través de la tele en las casas, los bares, y desde este punto neurálgico de la ciudad, en las inmediaciones de la Plaza de España, preparado para que el posible ascenso del representativo blanquiazul no se disfrute únicamente dentro del Heliodoro.

Aunque desde mucho antes de que ruede el balón por el césped del Heliodoro, el Tenerife ya tiene a su gente jugando el primer tiempo de un encuentro histórico. Una afición que será, hasta el pitido final del encuentro, una garganta abierta.

El gol que no fue, la ilusión que se mantiene

La afición blanquiazul estalló de alegría en el momento exacto en el que el Celta Fortuna acababa de encajar el primer tanto. Un gol que fue anulado tras la revisión del FVS por fuera de juego, pero que no llevó a la hinchada del Club Deportivo Tenerife a decaer. Al contrario, los aficionados formaban un pasillo a la espera de la llegada de los jugadores.

Miguel Ángel Autero

“Que sí, oé, que vamos a ascender”, “Sí se puede, sí se puede”, “Vota Heliodoro, vota eh, eh!” fueron algunos de los cánticos que se podían oir por fuera del Heliodoro Rodríguez López.