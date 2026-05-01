Una 'peregrinación' para la historia: Fabricio cruzó el Heliodoro de rodillas tras el ascenso del CD Tenerife

Ni dos minutos habían pasado desde que la conclusión del partido entre Tenerife y Barakaldo. Futbolistas y cuerpo técnico festejaban sobre el césped del Heliodoro el ascenso del representativo al fútbol profesional mientras, entre tanta fiesta, el brasileño Fabricio Assis se marchó hasta el centro del campo, clavó las rodillas sobre el verde del recinto capitalino y comenzó a desplazarse hacia la línea de fondo.

Fabricio Assis cruzando de rodillas el campo. / Arturo Jiménez

De descender a Tercera a subir a Segunda

Fabricio, que la temporada pasada descendió con el Unión Sur Yaiza a Tercera Federación, fichó en verano por el Tenerife de forma sorprendente. Parecía llamado a ser un futbolista de plantilla y llegó incluso falto de forma a la pretemporada (según desveló en su momento Álvaro Cervera), pero con el tiempo le dio la vuelta a la situación y acabó siendo fijo para el míster.

Una historia de superación

Al humilde brasileño que trabajaba moviendo ruedas de camión al que descartó el representativo hace dos veranos por ser demasiado mayor para el segundo equipo, le cambió la vida en un año que jamás olvidará. Los sueños se cumplen para los que se atreven a soñar. "Yo había hecho una promesa con Dios. Cuando fuimos campeones con el filial, iba a recorrer de rodillas de una portería a otra, y eso fue lo que hice. Ahora Dios ha cumplido una promesa conmigo y yo tenía que cumplir la mía con él", confesó emocionado el protagonista con lágrimas en los ojos y sangre en las rodillas.