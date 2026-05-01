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Manu Guill, otro que se apunta a ir a Candelaria caminando si el CD Tenerife logra el ascenso

El director deportivo del conjunto blanquiazul reconoce afrontar "con unos nervios bonitos" las horas previas al duelo contra el Barakaldo

Manu Guill, durante una de las presentaciones de principios de temporada.

Manu Guill, durante una de las presentaciones de principios de temporada. / Arturo Jiménez / t

Carlos García

Santa Cruz de Tenerife

Una promesa con mucho gusto. Al igual que ya han expresado varios jugadores en las últimas fechas, Manu Guill, director deportivo del CD Tenerife también se apunta a "ir caminando a Candelaria si el equipo asciende". Así lo ha expresado el dirigente blanquiazul a apenas dos horas y media de que arranque el partido del conjunto blanquiazul con el Barakaldo.

Afición del CD Tenerife esperando la llegada de los jugadores por fuera del Heliodoro.

Afición del CD Tenerife esperando la llegada de los jugadores por fuera del Heliodoro. / El Día

Unos nervios bonitos

"Mucha emoción, de ese cosquilleo por dentro y un poquito de nervios, pero unos nervios bonitos porque nos hemos ganado llegar hasta aquí de esta manera", señaló Guill en los aledaños de un Heliodoro que ya vivía un gran ambiente. Lejos de considerarse "el padre de la criatura" porque "padres hay muchos", Guill reconoció estar "muy contento y muy orgulloso" y con el deseo "de poderlo rematar ante el Barakaldo", en medio de un ambientazo generado "por una afición increíble".

Admitió Guill que este viernes por la mañana le llamó la atención "como en Candelaria entraba la gente a la Basílica con las camisetas y bufandas del Tenerife", lo que unido al ambiente que se vive "alrededor del estadio" generen "ese plus para que los jugadores aprieten y se gane el partido". En este sentido, al director deportivo tinerfeñista no le importaría regresar más pronto que tarde, a modo de promsa, en caso de ascenso. "Si hombre, lo que haga falta. Y sí tiene que ser después del partido, y nos ayuda a la virgen, hago lo que sea", dijo con una sonrisa.

Ve a la plantilla tranquila

Promesas a un lado, Guill insistió en no estar pendientes más de lo necesario de lo que haga el Celta Fortuna, sino sobre todo "salir a ganar el partido". Un reto que ve posible a tenor de lo que palpa en la plantilla. "Los veo bien y tranquilos. Con más confianza que en semanas anteriores después del empate meritorio del otro día, y lo que tenemos que hacer todos es apoyarles para que hoy podamos refrendar el objetivo que nos habíamos marcado", explicó.

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Sí reconoció Guill que resulta "dificilísimo aislarse de este ambientazo". "Donde vayas de la isla ves a gente con camiseta de Tenerife, en las redes sociales, mensajes que nos están llegando a todo... Espero que esto se traduzca en esas ganas y esa ilusión por devolverle a la gente todo lo que nos está dando", concluyó.

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