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CD Tenerife - Barakaldo, en directo: toda la previa por el ascenso con la llegada del equipo y el partido del Celta Fortuna
El conjunto blanquiazul tiene una nueva oportunidad para volver al fútbol profesional tras una temporada en Primera RFEF
El Club Deportivo Tenerife tiene una nueva oportunidad para volver al fútbol profesional. Los blanquiazules reciben al Barakaldo en el Heliodoro Rodríguez López, donde se espera un lleno absoluto para vivir un nuevo ascenso en el feudo capitalino. A los de Álvaro Cervera les vale con ganar o igualar el resultado del Celta Fortuna, que juega a las 15:15 frente al Osasuna B.
No llega en su mejor momento la plantilla del Tete, pues afronta el encuentro con las bajas por sanción de Aitor Sanz y por lesión de Facundo Agüero, Marc Mateu, Nacho Gil y Alassan. En los laterales, César Álvarez entra en la convocatoria tras pedir el pasado fin de semana en El Toralín el cambio tras una torcedura de tobillo. Por su parte, Cervera recupera a David Rodríguez, titularísimo en el flanco izquierdo y que se perdió la visita a la Ponferradina por sanción.
Se avecina un partido que puede ser histórico para los intereses del Club Deportivo Tenerife y te lo contamos aquí, en EL DÍA.
La fiebre por el Club Deportivo Tenerife no solo se vive en la Isla. Ni tampoco en el Archipiélago. Ni tan siquiera a nivel nacional.
Son muchos los aficionados blanquiazules a lo largo y ancho del mundo. Para todos ellos, aquí están los horarios para disfrutar del partido.
Los blanquiazules cuentan con múltiples opciones para cantar el alirón, proclamarse campeón de grupo y celebrar el ascenso a la Segunda División.
Depende de sí mismo... e incluso podría llegar al encuentro frente al Barakaldo ascendido si el Celta Fortuna pierde ante el Osasuna B.
Te dejo todos los eventos que pueden suceder y su resultado final.
¡Amigas y amigos, sean bienvenidos a un día que puede ser historia del Club Deportivo Tenerife!
Los blanquiazules quieren cerrar la vuelta al fútbol profesional con el ascenso a Segunda División. En este directo te contamos todo lo que tienes que saber: la previa del encuentro, un ojo a lo que pasa en Vigo con el Celta Fortuna, los protagonistas y, cómo no, el directo del encuentro.
Quédate con nosotros, quédate en EL DÍA.
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