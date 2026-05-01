Las lágrimas de Álvaro Cervera tras el ascenso: "El Tenerife ya está donde tenía que estar"

No pudo Álvaro Cervera ofrecer con tranquilidad sus primeras impresiones a la conclusión del partido entre Tenerife y Barakaldo. Había ascendido sin jugar el representativo insular antes del partido tras la derrota del Celta Fortuna frente a Osasuna Promesas y aun así apenas era capaz del míster de articular palabras. El manteo de sus futbolistas, con el capitán Aitor Sanz a la cabeza, le sirvió al míster para tomar aire. "Yo creo que sí", había contestado inicialmente al ser cuestionado por el "merecido" ascenso de su equipo.

"Siempre que termina el partido", continuó emocionadísimo, "hablo con mi familia y mis hijos". "Se lo dedico a ellos y a toda mi familia, que son los que más sufren. También a todo aquel que haya puesto un grano para que esto pasara", celebró el técnico rodeado de multitud cámaras y micrófonos.

Álvaro Cervera, emocionado en el Heliodoro tras confirmarse el ascenso a Segunda del Tenerife. / Arturo Jiménez / t

La emoción de un veterano

"Siento mucha emoción", insistió el tinerfeñista tras consumarse su segundo alirón al frente del combinado blanquiazul. Ambos sacando al equipo de su Isla del pozo. Dos de dos. "Soy muy veterano, pero me sigo emocionando con estas cosas", reconoció con un tono entrañable. "Me siento dolido con algunos jugadores que no los he podido sacar [a jugar], pero bueno. El equipo ya está donde tenía que estar y yo lo dejaré donde tiene que estar", advirtió.

Entre lágrimas, besos y abrazos: así celebra el CD Tenerife su ascenso durante el calentamiento / Arturo Jiménez

Cariño hacia Rayco y Ayoze García

Antes de despedirse para continuar el festejo sobre el mismo césped del Heliodoro Rodríguez López, Cervera se acordó del máximo accionista, Rayco García, y del vicepresidente Ayoze García. "Me alegro también por ellos y de que comiencen así. Sé lo que han sufrido y se lo merecían", concluyó el entrenador.

Después, con más calma

Con algo más de tranquilidad, o simplemente menos euforia, Cervera volvió a tomar la palabra unos minutos después. "Algún ascenso llevamos", indicó sonriente. "Al final, todo es trabajo y el éxito es de ellos, de los jugadores. Yo solo los pongo. Estoy muy contento, no puedo decir otra cosa. Todos han aportado algo. Aunque alguno crea que no, todos han sido importantes para que esto pasara. Me alegro porque un ascenso le mejora la vida a todos. Yo me alegro por todos, que lo disfruten estos días. Y ver sonreír a la afición, que para eso estamos", apuntó el preparador a los micrófons de Televisión Canaria.

La tranquilidad por la derrota del Celta Fortuna

"Llevábamos dos horas muy tranquilos porque el resultado del Celta nos favorecía", expuso antes de echar la vista atrás. "Lo hemos pasado mal aunque tengamos otra cara hacia fuera. Ahora la sensación es de relax. De tranquilidad y serenidad. Y que el resultado ha sido el que queríamos... seguramente porque el trabajo también ha estado bien hecho", insistió.

¿La clave del éxito de su equipo? Aguantar el tipo en los peores momentos. "Cuando hemos estado mal casi nunca hemos perdido; había plena confianza en el equipo y sabía que en algún momento se iba a lograr. Le hemos dado toda la tranquilidad posible ayudado por los veteranos como Aitor, Enric y Maikel, a los jóvenes", apuntó el técnico.

Por delante, y hasta le "despidan" -esas cosas de Cervera-, queda camino por recorrer. "Estamos contentos aquí y espero que podamos hacer un buen proyecto para mantener esta ilusión, no la tristeza que había antes", finalizó.