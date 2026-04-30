Recibimiento, ‘Fan Zone’, escenario... la fiesta del ascenso del CD Tenerife está preparada

Ya está todo preparado para las horas previas al encuentro de Liga entre el Tenerife y el Barakaldo (viernes 1 de mayo, 18:00) y también si toca fiesta cuando se detenga el cronómetro en el Heliodoro Rodríguez López.

El ambiente propio de un día especial empezará a palparse en el estadio a media mañana, cuando los aficionados congregados en la Federación de Peñas del Tenerife se acerquen al recinto de la calle San Sebastián para colocar en cada lugar los elementos que utilizarán para recibir al equipo justo antes del comienzo del partido. Este colectivo, presidido por Fran León, se reunió en la víspera en su local para perfilar los detalles. Asistió el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso.

Miembros de la Federación de Peñas del CD Tenerife. / María Pisaca

No dependerá solo de ellos, pero ya han difundido en redes sociales la idea de que cada asistente al partido luzca la camiseta del Tenerife, pero la blanca, no las que usa el equipo a domicilio. Y a ser posible, una bufanda para agitarlas en el momento en que suene el himno del centenario, al estilo de la final del playoff de ascenso a Primera División de 2022 disputada ante el Girona. Aquella noche, el karaoke fue muy emocionante. No volvió a sonar así.

Fan Zone desde las 13:00

A continuación, desde las 13:00 a las 17:30, permanecerá abierta una Fan Zone en el espacio situado enfrente de la fachada de Popular. Como en otras citas relevantes, como los derbis, la familia blanquiazul podrá entretenerse y cargar energías en la cuenta atrás con varias actividades y servicios de restauración: música, bares ambulantes, castillos hinchables, realidad virtual... Oportuno para no tener que acercarse al estadio con el tiempo justo.

Los decibelios subirán a las 15:45 con la llegada de los futbolistas a la cancha. Cada uno por su lado, a pie. Como en el encuentro anterior en casa, ante el Arenas, accederán a la instalación a la altura de la puerta 17 en medio de un pasillo humano formado por la afición en la calle que recorre la grada de Tribuna, La Mutine.

Eso pasará en el núcleo principal. Pero el estadio no será el único punto caliente de la capital tinerfeña. El Cabildo instaló una pantalla de grandes dimensiones cerca en la Plaza de España para el seguimiento de la jornada con la señal del Televisión Canaria, que ofrecerá una amplia cobertura.

El antes y el durante están asegurados. Lo que pase primero en Balaídos –si el Fortuna pierde, el Tenerife ya estará ascendido– y luego en el Rodríguez López –será suficiente con igualar o mejorar el resultado del filial del Celta– encenderá o no la gran fiesta.

El recorrido de la guagua

Lo principal, en el terreno de juego, con la petición de que nadie invada el campo cuando termine el partido, y a continuación en la calle, que estará adornada para la ocasión con balcones engalanados con banderas de la Isla –el club puso en marcha una iniciativa para tal efecto–. El equipo realizará un recorrido en una guagua sin techo, de las turísticas, rotulada para la ocasión. Bajará por la Calle San Sebastián y girará hacia la izquierda a la llegada a la Avenida Marítima. Y de ahí, al Cabildo, donde continuarán los festejos –o seguirán, porque ya habrá movimiento ahí desde la tarde–, aproximadamente a la 23:00, inicialmente con una recepción de las autoridades en el Salón Noble y luego con uno de los instantes más esperados, la presencia en el balcón del Palacio de los futbolistas y técnicos. Micrófono en mano, cánticos... Ya ha pasado alguna vez. La última, en 2009. Y habrá más, porque los protagonistas se entregarán a la afición desde un escenario en el que darán rienda suelta a la improvisación y cada uno tendrá su homenaje.

Noticias relacionadas

El dispositivo de seguridad organizado incluye cortes de tráfico para facilitar el tránsito de la guagua que conducirá al Tenerife al Cabildo. La Policía Nacional, la Subdelegación del Gobierno y la Policía Local lo tienen todo atado con vistas a una jornada que será muy larga en el caso de que el equipo blanquiazul sea capaz de garantizar su regreso a Segunda División a falta de tres jornadas para el cierre del calendario de Primera Federación.