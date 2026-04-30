¿Qué piensan en el rival del CD Tenerife? "No vamos de excursión al Heliodoro"

La historia de Imanol de la Sota con el Barakaldo comenzó en la temporada 2023/24 en Segunda RFEF. Le fue bien. En el primer intento condujo al equipo de Lasesarre a la categoría superior. Lo siguiente fue consolidarlo en ese nivel. Y ahora está en el proceso de dar un paso más. A falta de cuatro jornadas para el cierre del calendario, el conjunto vizcaíno es séptimo y está a dos puntos de la entrada a la zona de promoción. No tiene margen de error pero sí entusiasmo, incluso para ser ambicioso en el Heliodoro.

"No iremos de excursión ni a participar en la fiesta del Tenerife, sino a intentar ganar y seguir peleando por acceder a la promoción", avisó el técnico del equipo aurinegro sin pasar por alto el componente emocional que desprende un partido que reunirá a más de 22 mil espectadores en las gradas, sumando a un nutrido grupo que animará al Barakaldo. "Disfrutaremos todo lo que podamos de algo nuevo para muchos de nosotros, pero con la máxima ambición porque si estamos a nuestro nivel, seremos capaces de ganar", dijo.

Un favor del Osasuna Promesas

En realidad, lo que le gustaría sería que nadie saliera disgustado del Rodríguez López. ¿De qué manera? La derrota del Celta Fortuna le daría a los blanquiazules el salto de categoría y el Barakaldo allanaría su camino hacia un triunfo nada dañino para la afición anfitriona. "Ojalá pierda el Celta y todos estemos contentos, eso sería lo ideal", zanjó.

De la Sota destacó que, por el perfil de la plantilla que entrena, será un acontecimiento sin precedentes para casi todos sus futbolistas. "Muchos vienen de jugar en Segunda y en Tercera, y ahora disputaremos un partido para intentar estar en el playoff de ascenso a Segunda División. Iremos al Heliodoro con 22 mil personas y con 200 de los nuestros. ¿Qué más podemos pedir? La ilusión es tremenda y queremos demostrar nuestra personalidad en un ambiente como este", advirtió el entrenador.

Su visión del Tenerife

Imanol recordó que el Tenerife solo pudo ganar dos de sus últimos ocho partidos, un dato que pone de manifiesto "la dificultad que hay en esta categoría". Pero, en realidad, los registros del líder dejan lugar a pocas dudas. "Sus números y sus puntos demuestran que lo que ha hecho es muy difícil. Tiene un saldo positivo de 35 goles y eso es señal de que es un rival espectacular en las áreas", repasó para referirse luego a su colega Álvaro Cervera. "Tiene un gran entrenador. Ha conseguido formar un equipo muy comprometido, trabajador y muy duro", finalizó Imanol.