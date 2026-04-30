¿Qué fue de los jugadores que lograron el último ascenso del CD Tenerife?

El CD Tenerife está a un paso de conseguir algo que no vive desde el 2 de junio de 2013, es decir, un ascenso de categoría. Aquel fue a Segunda División, como el que está a punto de suceder, y también con Álvaro Cervera como entrenador. Pero, ¿qué fue de los jugadores que tuvieron presencia en el campo en a lo largo de la temporada 12/13? Todavía los hay en activo.

Por ejemplo, el lateral derecho Javier Moyano. Sigue compitiendo en el representativo de su Jaén natal, que es séptimo en el Grupo 4 de Segunda Federación. O el atacante tinerfeño Cristo Martín. El verano pasado reforzó a la Sociedad Fomento y Cultura Minerva, un conjunto cartagenero que se mueve por la mitad de la tabla del Grupo 13 de Tercera Federación. También está en ese nivel, pero en el sector canario, Roberto Gutiérrez, que llegó a participar en dos partidos de la campaña del ascenso sustituyendo a Sergio Aragoneses –ya retirado, el padre del arquero cedido por el club blanquiazul al Arenas el pasado mes de enero–. Roberto está peleando por subir a Segunda RFEFcon el Atlético Paso. En esa competición, la Tercera canaria, también está el centrocampista Yerai González. A las órdenes de Álvaro Cervera jugó 28 partidos y marcó un gol. Ahora defiende los colores del San Miguel. Yerai compartió puesto en un tramo de la 12/13 con Abel Suárez, el mediocentro majorero que salió a préstamo al Guijuelo en el mercado de invierno de 2013. Ahora aporta su experiencia en el CD Herbania. Y también lo hizo hasta hace no mucho Aridane Santana, el goleador del Tenerife que regresó a Segunda División (27). El San Fernando fue su último destino deportivo.

En Primera y Segunda División

En un nivel superior están Ayoze Pérez, sobre todo él, y Alberto Jiménez. Tanto el delantero tinerfeño, campeón de Europa con España, como el todoterreno de Fuerteventura disfrutaron desde dentro el regreso del Tenerife a la categoría de plata en 2013. Los dos coinciden en clubes de la misma provincia, el Villarreal y el Castellón, respectivamente, en Primera y en Segunda División.

Entrenadores y un secretario técnico

Una vez retirados, hay otros integrantes de aquella plantilla que han seguido ligados al fútbol. Uno de ellos es Luismi Loro, el hombre de confianza de Javier Calleja, exentrenador, entre otros equipos, del Villarreal, Deportivo Alavés, Levante y Real Oviedo. También pasó a los banquillos Suso Santana. El Tenerife de la División de Honor juvenil es suyo. En ese mismo plano, pero en el grupo vasco, Iñigo Ros se puso al frente del Eibar en la pretemporada de 2025.

El paso del césped a los despachos también tiene una conexión entre el presente y el Tenerife de la Lig 12/13. Lo representa uno de los fichajes de invierno de aquel curso, Carlos Portero Díaz. Ahora es el secretario técnico de la UD San Sebastián de los Reyes, equipo que se jugará el domingo 3 de mayo en la Ciudad Deportiva el ascenso a Primera Federación.

Son algunos ejemplos de una plantilla que también estuvo formada por Raúl Llorente, Francisco Javier Tarantino, Bruno González, Chechu Flores, David Medina, Jesús Álvaro, Nico González, Fran Ochoa, Baltasar Rigo, Sergio Rodríguez...Todos ya retirados.