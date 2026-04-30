Fabricio: "Sería maravilloso que el CD Tenerife ascienda ganando y no por una derrota del Celta Fortuna"

Fabricio Assis de Souza Barbosa (Belém do Pará, Brasil, 21/1/1998) echa la vista atrás y recuerda los días en los que no tuvo otra alternativa que compaginar los entrenamientos con horas de trabajo para poder ayudar a su familia. "Mi madre me echaba la bronca porque el fútbol no nos daba de comer", cuenta. Su perseverancia le ha dado la razón. A punto de vivir su mayor alegría como jugador, un ascenso con el primer equipo del CD Tenerife, asegura que se siente orgulloso del camino recorrido hasta llegar al lugar en el que quería estar.

¿Cómo ha ido la semana?

Hemos preparado este partido como los anteriores, haciendo lo mismo. No ha habido nada del otro mundo. El míster nos dijo que no había que hacer nada diferente, solo seguir con la misma dinámica y tener el entusiasmo de siempre.

La diferencia está en que, ahora sí, ascienden si ganan.

Sabemos que este es el partido clave, que si vencemos, podremos ascender. Pero estamos tranquilos, con la misma mentalidad de otras veces, con la idea de ganar.

¿Qué prefiere, ascender por una derrota del Celta Fortuna o hacerlo ganando ustedes?

Nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Sería maravilloso ascender ganando. Prefiero eso que la otra opción. Pero el fútbol es imprevisible. Por eso digo que tenemos que hacer nuestro trabajo.

Sabrá que el estadio estará lleno, que ya no quedan entradas.

La afición ha sido muy importante para nosotros. Espero que todos podamos disfrutar de una fiesta. Son ambientes que me gustan mucho. Este es el equipo en el que quería estar y la oportunidad de jugar un partido con el estadio lleno, sería cumplir un sueño que tenía. Confío en hacerlo lo mejor posible este viernes si puedo jugar.

¿Nos estamos olvidando de rival?

Nosotros no. Sabemos que el Barakaldo es un rival muy físico. En su casa perdimos en la primera vuelta. Ahora esperamos hacerlo mejor y que todo sea diferente.

Así podrá cumplir la promesa que se propuso, ¿no?

Así es. La hice al principio de esta temporada, cuando recibí la llamada y supe que iba a volver al Tenerife. Prometí algo que no puedo decir, que si venía y pasaba lo que había soñada, lo iba a cumplir.

Porque para usted ha sido una vuelta al Tenerife. Ya estuvo hace dos temporadas en el filial. ¿Imaginó un regreso a este club?

Si te digo la verdad, nunca imaginé que iba a volver. Me fui triste porque quería seguir. Pero el fútbol es así. Y cuando me dijeron que iba a tener la oportunidad de venir, me ilusioné y me quedé muy feliz.

Después de jugar un año en el Tenerife B y ascender a Segunda RFEF, fichó por el Yaiza, con el que jugó en esa misma categoría. ¿Qué paso después?Se vio sin equipo el verano pasado y ahí fue cuando apareció el Tenerife.

Cuando salí del Yaiza recibí muchas propuestas para jugar, pero al final surgió la opción del Tenerife y ahí le dije a mi representante que ya no quería saber nada más, que lo tenía claro y quería ir al Tenerife. En ese momento estaba de vacaciones en Brasil, con mi familia, en casa. Recuerdo que empecé a llorar de alegría sin saber cómo iba a ser esta temporada.

¿Cómo explica esa relación sentimental con Tenerife?

Porque los colores del Tenerife son como los de un equipo que hay en Brasil, que se llama Paysandu y es de la parte de la que yo vengo, Belém do Pará. Y también porque el Tenerife es el club que me ha dado la oportunidad de demostrar el jugador que soy. Quiero darlo todo para seguir aquí mucho tiempo.

Entonces, lo del blanco y el azul ya le resultaba familiar.

El uniforme es parecido. Los colores son los mismos. Desde pequeño me gustan mucho el azul y el blanco. Cuando vine por primera vez a Tenerife le mostré las fotos del equipo y de la afición a mi padre y él se puso muy contento.

Volviendo a su regreso al club, se encontró con una alta competencia en su puesto y sin el ritmo de sus compañeros, pero Álvaro Cervera siempre dijo que quería que estuviera en la plantilla. ¿Qué importancia le da al entrenador?

Le doy mucha importancia al míster. Siempre lo menciono cuando puedo. La gente que me trajo, Rayco y Ayoze, tienen mucho mérito, pero el míster fue quien me dio la oportunidad y su confianza. Cuando hablé con él en su momento, me dijo que estaba contento conmigo y que todo iba a depender de mí para que siguiera creciendo y demostrando mi nivel.

¿Pensó en ese momento que iba a participar tanto?

Sabía que iba a ser muy difícil jugar porque en esta plantilla hay futbolistas muy top. Sabía que iba a tener que demostrar. Y cuando el míster me necesitara, hacerlo bien.

No fue titular hasta la duodécima jornada. Ahí, en el 4-0 al Celta Fortuna, se acopló como la pieza que estaba necesitando el equipo y ya no perdió el puesto.

Fue un partido que jugamos en nuestro campo contra el segundo clasificado, el Celta. Me sentí muy bien con la ayuda de mis compañeros, que me dijeron que estuviera tranquilo, que yo sabía lo que tenía que hacer, que confiara en mí y que disfrutara. Y fue lo que pasó.

No tardó en destaparse como goleador. Hizo el 1-0 del partido con el Arenteiro y luego dos en el 2-2 en Lugo. ¿Se trata de una faceta que ya había mostrado antes?

Sí. Siempre me gustó jugar de mediocentro pero también tener llegada y marcar goles.

¿Se ve marcando el gol del ascenso a Segunda División?

Ojalá. Sería un sueño hecho realidad. A veces pensamos una cosa y Dios propone otras mejores.

Venimos de un partido en el que Dani Fernández no marcó el gol del ascenso, pero se festejó de esa manera. Él dijo esta semana en los canales del club que tiene una relación especial con usted.

El Pollo, que es como llamamos a Dani en el equipo, es un chico que está creciendo y tiene bastante humildad. Me encantan los jugadores así. Tiene mucha calidad y sé que va a ser un gran futbolista. La verdad es que me siento feliz con él en el campo porque siempre se está riendo y me gusta estar feliz.

Hablábamos antes de su trayectoria, de cómo pasó de participar poco a ser titular fijo. Esa continuidad se cortó por aquella extraña expulsión en el partido contra el Avilés. ¿La entendió?

La verdad es que en ese momento no supe si había tocado al defensa o no, solo que el balón había entrado en la puerta. Luego, viendo las imágenes sí pude ver que había tocado al contrario. Pero es algo que ya está superado.

Por esas fechas el club había anunciado la ampliación de su contrato hasta junio de 2028. ¿Qué significó esa mejora?

Cuando vine al Tenerife el verano pasado lo hice con un año de contrato. Sabía que iba a tener que demostrar mi fútbol para poder seguir creciendo en este club, y cuando me dijeron que ya tenía la renovación casi hecha me quedé muy contento. Lo que tengo que hacer es seguir disfrutando y hacer lo mejor posible para el Tenerife.

Al fin tendrá la estabilidad que buscó cuando salió de Brasil. Todo empezó con una primera experiencia en Alcorcón, ¿no?

Sí. Llegué al Alcorcón para jugar en el equipo filial. Pero me lesioné el ligamento cruzado y tuve que estar ocho meses sin jugar, que es algo que me provocó un bajón muy grande pero también hizo que fuera más fuerte mentalmente.

Del Alcorcón pasa al Lanzarte. ¿Cómo surgió ese cambio?

Mi representante me comentó que había un equipo que se llamaba Lanzarote, que era de las Islas Canarias, y me dijo que iba a tener la posibilidad de firmar con el Tenerife si hacía un año bueno allí. Y eso fue exactamente lo que pasó.

¿Con qué se queda de su temporada en el Tenerife B?

Con todo, con la experiencia, con el ascenso a Segunda RFEF, con el club, los compañeros, el míster... Le tengo mucho cariño al entrenador, a Mazinho. Él me dio la oportunidad cuando llegué. Fue una temporada muy bonita.

Se supone que no siguió en el club por una cuestión de edad.

Porque ya era mayor de 25 años. Los jugadores más veteranos tuvimos que irnos. Pero me fui feliz.

Y luego, el Unión Sur Yaiza.

Recibió otras ofertas, pero decidí quedarme en Canarias, que es donde me siento feliz. El clima es parecido al que tenemos en Brasil.

¿Todo esto se parece a lo que soñó de niño?

Los futbolistas brasileños soñamos con jugar en Europa. Yo también tenía esa aspiración, pero no sabía que Dios me iba a dar momentos tan felices como estos. Espero contribuir y seguir siendo feliz con mi familia en Tenerife. Llegué solo, pero ya estoy con mi mujer y mi hija en la Isla.

¿Cómo fue su infancia?

Soy de Belém do Pará, al norte de Brasil. De pequeño empecé a jugar al fútbol, como casi todos los niños, pero mi padrastro se puso enfermo, dejó de trabajar y mi madre me echaba la bronca porque el fútbol nos estaba dando de comer, así que tuve que empezar trabajar sin dejar de jugar, porque no quería abandonar mi sueño. Pero tenía que ayudar en casa y empecé a trabajar y jugar al fútbol, pero llegó un momento en el que no pude hacer las dos cosas. No eran compatibles, dejé el trabajo y seguí con mi sueño. Fue cuando recibí una propuesta de un grupo de empresarios españoles que fueron a mi ciudad. Hice una prueba con ellos. Participamos unos 90 chicos y pasamos solo tres para venir a España.

¿De qué trabajó?

En una empresa de transporte. Teníamos que coger objetos y entregarlos. Era agotador. Muchas veces salía de casa a las siete de la mañana para entrenar, luego iba a trabajar a la una de la tarde y solía llegar a casa a las dos de la mañana.

Pero nunca se planteó dejar de jugar.

Tú piensa que muchas veces dejas de creer en algo porque la vida es difícil, pero lo que tenía en la cabeza era no dejar de confiar en mí mismo. Todos podemos pasar por momentos complicados, pero si tenemos esa fe interior y pensamos que podemos llegar a nuestras metas y ser otras personas, se consigue.

¿Qué sería ahora si no hubiera sido futbolista?

Si no fuera por el fútbol, creo que seguiría trabajando, siendo una buena persona, trabajar, volver a casa, como mucha gente.

Su madre no le echará ahora aquellas broncas.

Mi padre y mi madre están súper contentos conmigo. Ellos sabían que era un buen futbolista pero quizás no tenían mucha confianza en que pudiera llegar lejos, más que nada por el entorno, porque creemos que las cosas buenas que vemos por la televisión nunca nos van a pasar a nosotros, y al final un hijo suyo está jugando en Europa y la familia está feliz.

¿Cómo fue el entorno en el que creció?

No fue fácil. En la vida puedes seguir otro camino y equivocarte. Necesitas tener mucha cabeza. Ser un bandido es más fácil que ser un doctor por el entorno que te rodea.

Y si ahora recapitula y hace un balance...

Estoy muy contento en Tenerife. Mi familia ve el ejemplo de la persona que fui y la que soy ahora. Me siento orgulloso de mi mismo. Y quiero seguir así. Con la humildad que tengo y las cosas difíciles que pasé en mi vida, no me puedo quejar.