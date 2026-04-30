Todo lo que debes saber sobre el posible ascenso del CD Tenerife: horario del partido, recibimiento a los jugadores, fan zone, pantalla gigante, celebración si sube a Segunda División...

El gran día del CD Tenerife ya ha llegado. Este viernes 1 de mayo es la jornada en la que el conjunto chicharrero puede certificar su ascenso a Segunda División estará marcada por los nervios en la previa y por la emoción si los blanquiazules consiguen alcanzar el ansiado objetivo. Por eso, el Heliodoro Rodríguez López y toda la ciudad se preparan para vivir un viernes que promete ser histórico.

El partido por el ascenso empezará a jugarse a las 15:15 horas, cuando eche a rodar el balón en el Celta Fortuna - Osasuna Promesas. El duelo, que se disputará en Pasarón, podría certificar el ascenso del 'Tete' incluso antes de que juegue, ya que si el filial gallego pierde, el regreso a Segunda División será automático.

En ese escenario, la capital tinerfeña podría convertirse en una auténtica fiesta, aunque el equipo todavía tendría que disputar su encuentro. Si no ocurre, toda la emoción se trasladará al Heliodoro Rodríguez López, donde los futbolistas de Álvaro Cervera tendrán en su mano culminar el objetivo.

Horario del CD Tenerife - Barakaldo

El CD Tenerife quiere certificar el ascenso sobre el césped del Heliodoro Rodríguez López. En una jornada que puede ser histórica, recibirá al Barakaldo, sexto clasificado del Grupo 1 de Primera Federación, un rival que no pondrá las cosas fáciles a los blanquiazules, ya que también pelea por entrar en los puestos de playoff de ascenso.

El conjunto chcicharrero quiere ascender ya a Segunda División / ED

El encuentro arrancará a las 18:00 horas en Canarias (19:00 horas en la Península) en un Heliodoro Rodríguez López que ha colgado el cartel de completo.

Quienes no hayan conseguido entrada podrán seguir el partido gratis por televisión a través de Televisión Canaria y de su plataforma de streaming, RTVC Play. Para los aficionados que vivan fuera de las islas, el duelo estará disponible en el canal oficial de la competición, accesible mediante LaLiga+, FootballClub y el plan mensual de Movistar Plus+.

Fan zone para la previa del partido en el estadio

El club ha anunciado que se instalará una fan zone en el Estadio Heliodoro Rodríguez López en la previa del partido. Estará ubicada en la Plaza José Antonio Barrios Olivero, justo en la parte trasera de la Grada Popular.

La zona para aficionados abrirá el viernes 1 de mayo, de 13:00 a 17:30 horas, con actividades pensadas para todos los públicos. Habrá actuación de un DJ y se instalarán food trucks para que los seguidores puedan comer y disfrutar del ambiente previo antes del encuentro.

Recibimiento al equipo

La Federación de Peñas ha convocado a todos los aficionados del CD Tenerife a las 15:45 horas en la puerta 17 del estadio, en la calle Mutine, para recibir al autobús del equipo. El objetivo es que los futbolistas se sientan arropados antes de entrar en los vestuarios. La entidad anima a los seguidores a llevar bufandas y banderas blanquiazules para convertir la llegada en un recibimiento aún más especial.

Además, se recomienda acudir con antelación a los alrededores del estadio para evitar aglomeraciones y problemas de acceso al partido.

Pantalla gigante en la Plaza de España

El aliento de la afición se sentirá tanto en las gradas como en la Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife. El Cabildo Insular ha llegado a un acuerdo con el club y con Radiotelevisión Canaria (RTVC) para instalar una pantalla frente a la sede de la institución. De este modo, quienes no puedan acceder al estadio podrán seguir el partido en un ambiente multitudinario.

Además, muchos bares de la isla prepararán eventos especiales para ver el encuentro, sufrir cada jugada y animar juntos al CD Tenerife en una jornada que puede ser histórica.

Celebración y guagua en caso de ascenso del CD Tenerife

Sobre las 20:00 horas se sabrá si el CD Tenerife ha conseguido el ascenso a Segunda División. Será entonces, con el final del partido, cuando la ciudad podría estallar de júbilo. La fiesta del Heliodoro Rodríguez López se trasladaría después a las calles de Santa Cruz de Tenerife, donde se espera que los aficionados celebren durante toda la noche.

Así lo anunció hace unos días el alcalde, José Manuel Bermúdez, tras desvelar un acuerdo entre el CD Tenerife, el Ayuntamiento y City Sightseeing, la empresa de guaguas turísticas de la capital. De esta forma, se prepara un vehículo de dos pisos con los colores del equipo para recorrer las calles de Santa Cruz en caso de que el conjunto blanquiazul certifique el ascenso.

Por eso, este viernes 1 de mayo sería una fiesta si el CD Tenerife consigue regresar al fútbol profesional.