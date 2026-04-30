Debate abierto en el CD Tenerife: Dani Fernández y "los jugadores extraordinarios"

La actuación de Dani Fernández en El Toralín ha reactivado el debate. ¿Por qué no ha participado más si es capaz de ser tan decisivo? El autor del gol del empate de los blanquiazules en la visita a la Ponferradina entró en el campo a falta de nueve minutos para el 90 y desmontó al rival con ese tanto y con un par de maniobras a la altura de otra categoría. De esa manera dejó su sello en su undécimo partido liguero de esta temporada, solo cuatro como titular, el inaugural en Guadalajara –aportó la primera diana del curso–, el de Ferrol, el que se jugó a continuación ante el Bilbao Athletic en casa y, ya con la segunda vuelta avanzada, el de Mérida, donde sumó más minutos que en ningún otro encuentro: 85.

Había que hablar de Dani y Álvaro Cervera lo hizo en la víspera del compromiso con el Barakaldo. "La respuesta es fácil para mí", avisó en la sala de prensa del Heliodoro. El técnico puso por delante que se trata de un futbolista "extraordinario", pero añadió que, por su edad –cumplió 18 años en enero–, le cuesta "llevar el ritmo" de los partidos cuando interviene de inicio. El entrenador contó que a lo largo de su carrera ha visto pasar a muchos jugadores de un nivel parecido que no terminaron de madurar, otros peloteros "extraordinarios que ahora están en Tercera, en Preferente o por ahí por ir demasiado rápido, porque creerse ellos que eran extraordinarios o porque entre todos hicieron que se sintiera así". Y no le gustaría que a Dani le pasara eso. Hará lo posible para que no le suceda, aunque sus decisiones no sean las más populares. "Lo he sacado en dos o tres partidos de entrada y he visto que le cuesta llevar el ritmo porque tiene 18 años, pero también es verdad que ha salido en otros encuentros que hemos tenido dominados y ahí ha demostrado el tipo jugador que es", explicó.

Su intención con Fernández es que llegue a un punto de su carrera en el que asuma que su cometido no se reduzca a "coger siempre el balón en la esquina, marcharse del contrario y centrar, o rematar a puerta". Cervera tiene claro que el fútbol requiere un mayor sacrificio. "Es algo que puede pasar los últimos minutos de ciertos partidos, pero lo demás son disputas en el centro del campo, ir de cabeza, luchar, robar...", detalló el técnico, convencido de que esas son las asignaturas que todavía no ha aprobado Dani con una nota alta. "Creo que en eso le falta un punto por su edad y por su forma de ser. Si lo consigue, será un futbolista extraordinario. Si no, será un buen jugador como hay muchos por ahí", advirtió Álvaro, que ha encontrado en Dani a un "chico receptivo" a la hora de aprender.

A modo de resumen, Cervera opinó que "el fútbol es mucho más que saber jugar, y lo que le falta a Dani no es por no querer hacer las cosas, sino porque es muy joven".

El de Mahamadou Balde es otro ejemplo. "Tiene una velocidad tremenda. Lo ves entrenar y es un jugador espectacular. Tiene velocidad, le pega bien al balón... Pero luego, el fútbol no es eso, hay un oponente delante que se te va, que se mete, que salta contigo... Y esas hay que ganarlas, porque si algún día el equipo no está bien y no te llega el balón, ¿qué hacemos, jugamos con uno menos?", planteó.

Nacho Gil, referencia

Nacho Gil es todo lo contrario. Combina la calidad de Dani o Balde con la veteranía. Cervera también definió al valenciano como un futbolista «extraordinario» porque "juega bien, sabe sacar el balón parado"... Pero no se limita a la fase creativa. "Cuando tiene que ponerse, se pone: trabaja y se pega, y si le dices que vaya a la mediapunta o a la otra banda, lo hace. Porque tiene 30 años y sabe de qué va esto", argumentó con la intención de conseguir lo mismo con los más jóvenes. "A mí no me deslumbra el fútbol porque he tenido como compañeros y como jugadores a los mejores del mundo, y lo eran porque hacían más cosas aparte de jugar bien", continuó.

El oficio de Enric Gallego

Otro modelo a seguir, desde su punto de vista, es el de Enric Gallego. Por eso es el delantero que más ha intervenido esta temporada, por delante de Jesús de Miguel y, a partir de enero, Gastón Valles. Cada semana tiene que elegir entre tres atacantes muy parecidos por estatura, por el manejo de la pierna izquierda, por no tener la velocidad como principal virtud... ¿Por qué acaba siempre Enric por delante? Al final, el factor determinante es la capacidad de Gallego para responder con "minicosas" dentro de cada partido. Aunque Álvaro considera que Gastón es técnicamente mejor y reúne más recursos y De Miguel resulta más eficaz en la definición, Gallego "está siempre por ahí, en el balón parado, se cae, le da a uno...". Exprime mejor el oficio y, por lo que se ve, el equipo lo agradece.