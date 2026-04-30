Álvaro Cervera, entrenador del CD Tenerife: "Hemos llevado la semana con la mayor normalidad posible"

El CD Tenerife llega al partido que podría asegurar su ascenso a Segunda División, el de este viernes ante el Barakaldo, con las bajas del sancionado Aitor Sanz y los lesionados Nacho Gil, Alassan Gutiérrez y Facundo Agüero –César sí estará disponible– , y con un ambiente de "normalidad" de puertas adentro.

"He intentado llevar la semana lo más normal posible", explicó su entrenador, Álvaro Cervera. "He dicho en el vestuario lo que estamos haciendo mal, porque seguimos haciendo cosas muy bien y en otras hemos bajado, pero hemos tenido normalidad. Que no me hablen de lo que va a pasar después ni del tema de las entradas. Ya he vivido situaciones parecidas y sé que cuanto más empeño pones, parece que hay una fuerza por detrás que te tira hacia abajo", continuó.

El factor ambiental

En esa línea, tampoco le ha dado muchas vueltas al efecto que tendrá en cada futbolista el ambiente que se generará en el Heliodoro. "Como equipo, tener a tu gente a tu lado, viene bien, pero individualmente no lo sé", apuntó. "Tampoco tengo una solución para eso, ni yo no nadie, porque es algo que va con cada uno. A quien le guste tener presión, le va a seguir gustando, al que le pueda, por mucho que vaya a un psicólogo, le va a poder", argumentó Cervera.

El técnico se refirió, en particular, a Aitor Sanz, que será baja ante el Barakaldo por una sanción. "A lo mejor está un poco más triste, pero sigue igual, apoyando, entrenando, corrigiendo... En el viaje a Ponferrada estuvo perfecto, como siempre. Si se da el ascenso, pensará que habrá jugado los 90 minutos del partido porque él está por encima de todo eso por su edad, por su experiencia y también por su educación", afirmó Álvaro.

Dani Fernández

El de Dani Fernández fue otro de los nombres que sonaron en la rueda de prensa de Cervera. "Es un jugador extraordinario", aseguró. "Pero he visto jugadores así y ahora están en Tercera o en Preferente por querer ir demasiado rápido, por creerse extraordinarios o por hacerlo así entre todos. He sacado a Dani dos o tres partidos de entrada y le ha costado. Tiene 18 años. Pero en otros que hemos tenido dominados lo hemos puesto y ahí lo ves", señaló sobre el canterano.

Del rival avisó que "es de los mejores equipos de la categoría". "Siempre pensé que el Barakaldo iba a dar mucha guerra y lo ha hecho. Por mi forma de ver el fútbol, me gusta. Es muy físico y vertical, te obliga mucho a duelos de uno contra uno... ¿Si me gustaría enfrentarme a otro? Seguramente", admitió.

La mirada al Celta Fortuna

Cervera no ocultó que el Tenerife estará pendiente de lo que haga antes el Celta Fortuna, pero aclaró que su resultado no modificará sus planes. "Nosotros tenemos que ganar para conseguir el objetivo hagan lo que hagan ellos. Estaremos mirando, seguro, pero si ellos empatan, no jugaremos pensando en empatar ni modificaremos el planteamiento»" avanzó Álvaro Cervera.