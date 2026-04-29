Santa Cruz se prepara ante el posible ascenso del CD Tenerife: se contemplan cortes puntuales de tráfico

El Cabildo de Tenerife prepara un amplio dispositivo de seguridad ante la posibilidad de que el CD Tenerife confirme este viernes su ascenso a Segunda División en el partido frente al Barakado CF. El operativo de seguridad prevé cortes puntuales de tráfico en función del recorrido que podría realizar el equipo desde el estadio Heliodoro Rodríguez López hasta la sede insular si se confirma la celebración.

El partido frente al Barakaldo CF, correspondiente a la jornada 35 de Primera Federación, se disputará este viernes 1 de mayo, a las 18:00 horas en Canarias, en el Heliodoro Rodríguez López. La cita puede convertirse en una jornada histórica para el tinerfeñismo, aunque desde la institución insular insisten en que todavía hay que esperar al resultado.

El objetivo es que el evento se celebre con seguridad y en los espacios previstos

Según explicó la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, el recorrido del equipo ya está definido y ha sido tratado en las reuniones de coordinación mantenidas en los últimos días. En esos encuentros han participado representantes de la Policía Nacional, la Subdelegación del Gobierno y la Policía Local, con el objetivo de organizar tanto la salida del estadio como la posible llegada del equipo al entorno del palacio insular.

La institución trabaja además con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para ordenar la previsible concentración de aficionados en la Plaza del Cabildo, punto tradicional de las grandes celebraciones blanquiazules.

Dávila ha pedido a la afición que actúe con prudencia y evite situaciones de riesgo tanto dentro del estadio como en las calles de Santa Cruz de Tenerife. El objetivo, señaló, es que una eventual celebración se desarrolle con seguridad y en los espacios previstos.

Una celebración prevista, pero condicionada al resultado

La planificación del dispositov no supone dar por hecho el ascenso. La presidenta del Cabildo ha insistido en que la organización responde a la necesidad de anticiparse a una posible concentración masiva de aficionados, pero ha pedido no adelantar acontecimientos.

La idea principal es evitar improvisaciones si el CD Tenerife consigue el objetivo. Para ello, se han previsto medidas de seguridad, control de tráfico y acompañamiento del equipo hasta el entorno del Cabildo insular.