La reventa ilegal se dispara por el partido del CD Tenerife: ¡150 euros por una entrada en Herradura!

El furor por el partido de mañana traspasa todos los límites. El CD Tenerife ha podido detectar que las entradas en reventa ya alcanzan y en algunos casos rebasan los 150 euros por localidades de todas las gradas. Además, desde el propio club blanquiazul han recibido con cierto estupor que las iniciativas activadas por ciertas peñas a través de las redes para que los abonados cedan sus asientos –en el caso de que no vayan a acudir al partido– han sido aprovechadas por los amigos del negocio fácil para ofrecer entradas a tarifas completamente abusivas. En algunos casos, hasta multiplican por siete y por ocho su valor real en taquilla.

Las primeras ofertas de entrdas en reventa empezaron a propagarse a través de distintas páginas y grupos de wasap desde la mañana del domingo, justo el día en que el representativo colgó en sus perfiles en las redes el cartel de «Entradas agotadas». Los precios para este partido han sido los habituales durante todo el curso, con precios que oscilan entre los 35 euros de Tribuna y los 15 de Popular. La altísima expectativa y la idea de que el choque de este viernes puede significar un ascenso –y además traer consigo una apoteósica fiesta sobre el césped– ha hecho creer a algunos en una extraordinaria opción de negocio, por mucho que la reventa esté penada por ley y además repudiada por los gestores del Tenerife.

Eso sí, frente a los malintencionados vendedores de entradas hay otros muchos que adquirieron sus billetes en la web y, una vez han visto que no pueden acudir, sí que han decidido deshacerse de sus localidades al mismo precio al que las compraron. El lleno está asegurado y, a falta de saber si todos los abonados cumplirán y acudirán a esta cita histórica con el Tenerife, es altamente probable que el aforo sea completo y estén ocupadas a la hora de comienzo del encuentro casi todas las butacas del Heliodoro (22.824).

La Federación de Peñas ruega encarecidamente que los asistentes opten por invadir el campo, sea cual fuere el resultado;y también sugieren que se acuda con antelación, pues hay varias iniciativas programadas. Desde la fan zone que estará operativa desde las 13:00 horas a la interpretación coral del himno del Centenario, prevista para cinco minutos antes del inicio de la contienda. Asimismo, se recomienda que los simpatizantes del Tenerife se decanten esta vez por camisetas blancas, como así apuntó EL DÍA en su edición del lunes, para dar un icónico aspecto al graderío en un partido marcado por la posibilidad real de sellar un ascenso.

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Los jugadores llegarán al Heliodoro sobre las 16:00 horas, justo cuando esté en el descanso el partido del Celta Fortuna frente al Osasuna Promesas. Si el resultado del duelo de Balaídos favorece al conjunto visitante, el Tenerife podría celebrar por primera vez un ascenso sin empezar su propio partido. Una situación que también tienen en consideración los dirigentes del club e incluso el cuadro técnico del equipo insular, que procurará que los jugadores estén absolutamente centrados en el objetivo de sumar los tres puntos. Un resultado que garantiza premio.