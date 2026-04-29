La presidenta del Cabildo de Tenerife pide "calma y prudencia" a la afición del CD Tenerife ante el posible ascenso

El CD Tenerife puede vivir este viernes una jornada decisiva en su camino hacia la Segunda División. Ante la posibilidad de que el equipo blanquiazul certifique el ascenso, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha pedido a la afición que mantenga la calma y actúe con prudencia.

Dávila ha hecho un llamamiento específico a los seguidores para que, si el Tenerife logra el objetivo, no invadan el terreno de juego del Heliodoro Rodríguez López. La institución insular trabaja ya en un dispositivo de seguridad para que la posible celebración se desarrolle en el entorno del Cabildo, punto habitual de los grandes festejos blanquiazules.

El partido entre el CD Tenerife y el Barakaldo CF se disputará el viernes 1 de mayo, a partir de las 18:00 horas, con todas las entradas vendidas. La cita puede convertirse en una jornada histórica para el club y para una afición que ya se prepara para vivir una tarde de máxima expectación.

Pantallas gigantes junto al Cabildo para seguir el partido

La presidenta del Cabildo recordó en rueda de prensa que se instalarán pantallas gigantes en el exterior del palacio insular para que los aficionados que no tengan entrada puedan seguir el encuentro en un espacio habilitado y seguro.

Se prevé que se concentre una gran cantidad de seguidores, especialmente si el resultado permite confirmar el ascenso. Por ello, el Cabildo ha coordinado un dispositivo para ordenar la posible celebración y evitar incidentes tanto en el estadio como en las calles.

Dávila insistió en que, pese al ambiente de ilusión, aún hay que esperar a que el ascenso se confirme sobre el césped. La presidenta pidió "tener los pies en el suelo" y recordó que antes de celebrar "toca jugar" y mantener la concentración.

"Ya habrá tiempo de celebrar cuando el equipo llegue al balcón del Cabildo", señaló Dávila, que también pidió no "poner las carretas por delante de los bueyes". Su mensaje busca contener la euforia previa y garantizar que, si llega la fiesta, se viva con seguridad y responsabilidad.