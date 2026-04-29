¿Qué necesita el CD Tenerife para ascender a Segunda División esta jornada? Estos son todos los escenarios y resultados que devolverían a los blanquiazules al fútbol profesional

Los aficionados del CD Tenerife quieren celebrar ya este viernes el regreso a Segunda División solo un año después del descenso a la Primera Federación. El conjunto chicharrero depende de sí mismo para certificar su vuelta al fútbol profesional, aunque las distintas combinaciones de ascenso estarán pendientes de dos escenarios clave, el Heliodoro Rodríguez López, donde jugarán los blanquiazules, y Pasarón, donde disputará su partido el Celta Fortuna.

A diferencia de la semana pasada, cuando el CD Tenerife solo tenía una combinación posible de nueve resultados para ascender, esta jornada las opciones son mucho más amplias. La afición del Heliodoro Rodríguez López podría incluso celebrar el regreso a Segunda División antes de que arranque su partido, ya que el rival directo del equipo de Álvaro Cervera jugará tres horas antes del duelo que enfrentará a los blanquiazules con el Barakaldo.

SD Ponferradina-CD Tenerife, en imágenes /

El encuentro entre tinerfeños y vascos se jugará el viernes 1 de mayo a las 18:00 hora de Canarias (19:00 hora peninsular).

Posibilidades y escenarios para el ascenso del CD Tenerife

Esta es la jornada 35 de Primera Federación, por lo que solo quedan cuatro partidos para terminar la liga (incluido este partido) y apenas restan 12 puntos en juego. La distancia entre el líder, el CD Tenerife, y el segundo clasificado, el Celta Fortuna, es de nueve puntos más el golaverage que está de lado chicharrero, lo que abre varias combinaciones favorables para los blanquiazules. De hecho, incluso sin ganar, el conjunto de la isla podría certificar su regreso a Segunda División.

Por eso aquí se detallan las distintas posibilidades que se podrían dar esta jornada, porque el ascenso del CD Tenerife se juega tanto en la isla como en Vigo.

Victoria del CD Tenerife: ascenso asegurado

El triunfo del CD Tenerife ante el Barakaldo este viernes supondría el ascenso automático del conjunto blanquiazul. Si el equipo tinerfeño suma los tres puntos, mantendría la ventaja de nueve puntos sobre el Celta Fortuna, una distancia ya imposible de recortar con las jornadas restantes. En caso de que los blanquiazules perdieran todos los partidos restantes y los celestes ganaran los suyos, ambos equipos igualarían a puntos. Sin embargo, el golaverage particular favorece al CD Tenerife, por lo que el conjunto tinerfeño tendría igualmente asegurado el ascenso.

Por eso, la afición tendrá un papel clave para empujar a los de Álvaro Cervera hacia una victoria que permitiría celebrar el regreso al fútbol profesional en casa y sin depender de otros resultados.

Cristo Marrero, a hombros de los aficionados del CD Tenerife tras la invasión de campo en el último partido de la temporada 08/09. / Archivo CDT

Además, si el Celta Fortuna vence al Osasuna Promesas, penúltimo clasificado, el CD Tenerife también estará obligado a ganar para certificar el ascenso esta jornada. Aun así, los blanquiazules cuentan con otras combinaciones favorables para sellar su vuelta a Segunda División.

Empate del Celta Fortuna: el CD Tenerife tiene dos resultados favorables para ascender

Si el filial del Celta empata ante el del Osasuna, se abriría la puerta a un doble resultado para certificar el ascenso. En ese escenario, al CD Tenerife le bastaría con empatar frente al Barakaldo para asegurar su regreso a Segunda División y la victoria también lo certificaría.

Por eso, una igualada del conjunto celeste podría dar un importante respiro antes del inicio del partido en el Heliodoro, rebajando la tensión entre los jugadores, el cuerpo técnico y una grada que espera celebrar el ascenso en casa.

Derrota del CD Tenerife: solo podría subir si pierde el Celta Fortuna

Este es el peor escenario posible, aunque incluso así la afición blanquiazul podría acabar celebrando el ascenso. En caso de derrota del CD Tenerife, se abrirían varias combinaciones:

Derrota del CD Tenerife y victoria del Celta Fortuna: no habría ascenso esta semana y la distancia se reduciría a seis puntos , con nueve todavía por jugarse. Los blanquiazules tendrían que esperar a la próxima jornada para certificar el ascenso, que solo conseguirían si ganan al Unionistas.

no habría ascenso esta semana y la distancia se reduciría a , con nueve todavía por jugarse. Los blanquiazules tendrían que esperar a la próxima jornada para certificar el ascenso, que solo conseguirían si ganan al Unionistas. Derrota del CD Tenerife y empate del Celta Fortuna: tampoco habría ascenso esta semana. La ventaja se quedaría en siete puntos , por lo que la celebración se aplazaría a la siguiente jornada, donde podría bastar con un empate o una victoria chicharrera, según el resultado del filial celeste.

tampoco habría ascenso esta semana. La ventaja se quedaría en , por lo que la celebración se aplazaría a la siguiente jornada, donde podría bastar con un empate o una victoria chicharrera, según el resultado del filial celeste. Doble derrota de CD Tenerife y Celta Fortuna: el ascenso quedaría asegurado, ya que ninguno sumaría y la diferencia se mantendría en nueve puntos cuando solo restarían nueve por disputarse, pero el golaverage ganado por los blanquiazules.

Por tanto, si el CD Tenerife pierde este viernes, no podrá celebrar el ascenso si el Celta Fortuna gana o empata al Osasuna Promesas. Como ese partido terminará antes de que arranque el duelo entre el CD Tenerife y el Barakaldo, el equipo de Álvaro Cervera ya sabrá qué necesita para consumar su regreso a la categoría de plata.

El CD Tenerife tiene que replicar el resultado del Celta Fortuna para asegurar su vuelta a la Segunda División.