Cuando 'fuimos' los mejores: los ascensos del CD Tenerife siendo campeón

Una cosa es ascender de categoría, que es lo que cuenta, y otra es hacerlo como campeón. El Tenerife lo tiene todo a favor para combinar esas dos conquistas. Le bastará con derrotar al Barakaldo este viernes para no dejarlo para más adelante. O con igualar el resultado del partido que disputará un rato antes el Celta Fortuna, incluyendo la derrota.

En definitiva, los blanquiazules están a un paso de levantar un título de Liga, del Grupo 1 de Primera RFEF en este caso; y como una cosa lleva a la otra, de subir por la vía directa, sin pasar por un playoff.

No son tantas las veces en las que el Tenerife ha sido el mejor a lo largo de una temporada. Para poder dar su primer salto al circuito nacional, en 1953, tuvo que liderar antes una liguilla insular. La posterior eliminatoria con el Orihuela fue el paso definitivo para el club.

El número uno de Segunda

Pero aquello no tuvo comparación con lo que consiguió en la campaña 1960/61, sumar más puntos que el resto de participantes en el Grupo 2 de Segunda División –en aquellos tiempos existía esa división–. El Tenerife, entrenado por el paraguayo Heriberto Herrera, comandó la tabla después de 30 jornadas con 40 puntos, dos más que el Atlético Ceuta, y pudo estrenarse en el nivel principal del fútbol nacional. Un 0-0 en Almendralejo le garantizó el campeonato en una Segunda en la que solo subían directamente los primeros.

El Tenerife no volvió a completar un curso así de perfecto hasta la campaña 1970/71, pero no para poder moverse entre la élite sino para salir de Tercera División –como una Primera RFEFde ahora, pero con más grupos–. El equipo había bajado en 1968 como consecuencia de una profunda reestructuración de la Segunda División –cayó siendo noveno en una categoría con 16 clubes–. Y le costó más de lo previsto recuperar el terreno perdido. Lo consiguió al tercer intento como el mejor del Grupo IIde la antigua Tercera, con Francisco Javier García Verdugo como entrenador y con 53 puntos, uno más que el Real Valladolid, que recorrió su mismo camino.

El posterior título liguero, más testimonial que tangible, coincidió con el ascenso del representativo a Segunda División en el ejercicio 1986/87, el dirigido desde el banquillo por Martín Marrero y desde el palco por un recién llegado al club Javier Pérez, al frente de la Alternativa Azul y Blanca. El balance final tuvo mucho mérito, principalmente por la existencia de un único grupo de Segunda B y por la alta competencia que se concentró en él. Pero ni Salamanca ni Burgos ni Granada ni Lleida, por citar a los más potentes, pudieron desbancar a un Tenerife al que le sobraron dos jornadas. Selló su objetivo primordial con un 5-1 al San Sebastián, el 31 de mayo de 1987, y luego completó el trayecto con una derrota en Pasarón y una goleada en casa al Mallorca Atlético (5-1).

La final de campeones contra el Alavés

El Tenerife volvió a escapar de la categoría de bronce 26 años después. Lo hizo bajo la supervisión de Álvaro Cervera y con un formato de competición diferente al actual en Primera RFEF. Porque los campeones de cada grupo no subían de manera directa. Tenían que enfrentarse a otro campeón para cruzar la meta evitando la ruta larga de la promoción. Al Tenerife le tocó medirse con el Hospitalet y logró salirse con la suya gracias a un 3-1 en el Rodríguez López y un 1-0 en La Feixa Llarga.

Los blanquiazules llegaron a ese momento cumbre después de dominar un grupo de los cuatro de aquella Segunda División B. Le siguieron el Leganés, Real Oviedo y Caudal, pero con el premio de consolación de disputar el playoff.

Una vez ascendido, el equipo tinerfeño no pudo iniciar las vacaciones. Le quedó un compromiso más, la final de campeones ascendidos para coronar al mejor de los 80 clubes participantes. El rival, el Deportivo Alavés. La ida tuvo lugar en Mendizorroza y acabó con un 2-0 a favor de los vitorianos. En la vuelta se impuso el Tenerife con un doblete de Aridane, pero el Alavés también anotó –Borja Viguera, igual que en Vitoria– y terminó recibiendo la copa de campeón.

Eso es algo que ya no hace la Real Federación Española. La final de campeones se eliminó a partir de la temporada 2023/2024. Ahora recibe su trofeo cada equipo que asciende a Segunda siendo líder.

Dentro de este contexto, quedó en el recuerdo la oportunidad no aprovechada para ser el mejor de la categoría de plata en la campaña 2008/2009. El Tenerife dependía de sí mismo después de subir a Primera con un 0-1 en Montilivi. En la última jornada perdió contra el Castellón en el Heliodoro (1-2) y terminó ascendiendo como tercer clasificado y no como líder.