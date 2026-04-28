Este es el nuevo precio que el CD Tenerife le ha puesto a Dani Fernández: una cláusula para Segunda y otra para Primera División

Detalles de una renovación crucial. El papel de la propiedad y el área de fútbol del CDTenerife han sido cruciales para que Daniel Fernández Melián, el héroe de Ponferrada, quede atado y blindado por parte del equipo blanquiazul. Aunque la noticia se oficializó el lunes después de su brillante actuación en El Toralín, con gol providencial incluido, la realidad es que el acuerdo emana de una reciente visita a la Isla de los nuevos agentes del canterano, que ha fiado su futuro a la agencia de representación de Ilia Topuria, como así ya publicó EL DÍA.

El club aprovechó el protagonismo capital de Fernández en el duelo del pasado sábado para confirmar la prórroga de su contrato hasta el 30 de junio de 2029, con un notable incremento de sus emolumentos, acorde a la categoría en la que militará la institución el curso que viene. Además, y esto es determinante, obviamente aprovechó la coyuntura para fijar nuevas cláusulas de rescisión: diez millones de euros en Segunda División y 12 en caso de ascenso a Primera. En definitiva, dígitos prohibitivos para muchos de sus pretendientes.

Esta negociación que cerraron de forma exitosa los jerarcas blanquiazules pone de manifiesto la nueva política del equipo de trabajo liderado por Rayco García respecto al blindaje de sus canteranos. La intención de venderlos solo cuando sea estrictamente necesario para la economía de la sociedad anónima y siempre en condiciones ventajosas ya quedó de manifiesto en las conversaciones para traspasar al también joven Aarón Martín al fútbol saudí.

En su mejor momento

Ahora, con Dani Fernández en órbita, el acuerdo de renovación sitúa al Tenerife en una posición ventajosa respecto a sus posibles compradores. De paso, ofrece un claro mensaje respecto a la inequívoca voluntad de que Dani, salvo mareante oferta en verano, cumpla su propósito de seguir haciendo carrera en el representativo. La idea es que, conforme vaya creciendo y sumando años en el club, sea con una cuota de influencia creciente. Fernández Melián ya figura en los libros de historia del Tenerife como uno de los jugadores más jóvenes en debutar (a los 16 años) y también en marcar un gol en competición oficial con el cuadro isleño.

En una entrevista concedida esta misma semana, el progenitor del futbolista revelaba que «prácticamente no hay equipo de Primera que no haya preguntado, o se haya interesado por Dani». En un primer momento pudo parecer que el cambio de agentes que decidió el atacante lagunero fuese para buscar nuevas vías de salida, pero finalmente ha imperado su deseo de quedarse –es tinerfeñista de cuna– y el ímpetu de Rayco García y Manu Guill por contar con sus servicios en el proyecto del Tenerife para la 2026/27.

Los movimientos realizados por el club se alejan mucho del mensaje emitido a principios de temporada por el presidente del consejo de administración, Felipe Miñamabres, quien llegó a revelar en un foro informativo que «vendería a Dani por un millón de euros con los ojos cerrados». Ahora bien, tanto la situación financiera de la institución como la propia posición de Fernández en el proyecto eran muy distintas a las que hay ahora. No en vano, el jugador canario se ha convertido en una pieza fija en las convocatorias de la selección nacional en sus divisiones inferiores, e incluso ha anotado su primer tanto con La Rojita.

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Fue justamente una lesión que se hizo durante un periplo en este curso con la Sub 18 lo que frenó su proyección con el Tenerife, donde durante este ejercicio liguero no ha tenido tantas oportunidades como le habría gustado. Pero sí ha cumplido un sueño, el de marcar el gol que abre las puertas del fútbol profesional para el representativo. Un hito que «no olvidará en la vida», según reconoce su padre.