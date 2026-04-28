¿Te has quedado sin entrada para el CD Tenerife - Barakaldo? Los aficionados chicharreros que no puedan estar en el Heliodoro podrán ver el partido del viernes gratis por este canal

El CD Tenerife se prepara para vivir una tarde histórica ante el Barakaldo el próximo viernes 1 de mayo. El equipo de Álvaro Cervera tiene en su mano conseguir el ascenso a Segunda División solo un año después de caer a la categoría de bronce. Será un partido seguido por miles de aficionados, muchos de ellos desde la distancia, ya que el Heliodoro Rodríguez López estará lleno y la televisión se convertirá en el medio para animar al equipo.

El estadio chicharrero ha colgado el cartel de completo para el CD Tenerife - Barakaldo, un duelo que puede confirmar el dominio y el favoritismo blanquiazul en el Grupo 1 de Primera Federación. El empate del Celta Fortuna ante el Pontevedra en la pasada jornada aplazó una semana más la fiesta del equipo tinerfeño. Los cerca de 200 aficionados desplazados a Ponferrada no pudieron celebrar el ascenso, ya que el resultado del filial vigués impidió que se produjera de forma matemática.

SD Ponferradina-CD Tenerife, en imágenes /

El CD Tenerife jugará sabiendo lo que tiene que hacer para ascender

A diferencia de lo que ocurría la semana pasada, el CD Tenerife podría ascender incluso sin jugar. Para que eso suceda, el Celta Fortuna, que juega tres horas antes (15:15 hora canaria) tendría que perder ante Osasuna Promesas, penúltimo clasificado del grupo. Si el filial celeste gana o empata, los chicharreros deberán igualar o mejorar ese resultado para certificar el ascenso. En cualquier caso, una victoria blanquiazul aseguraría matemáticamente el regreso al fútbol profesional.

El Heliodoro Rodríguez López quiere cantar el alirón el viernes / ED

Para lograr los tres puntos, el conjunto tinerfeño contará con 12 jugadores: los once sobre el césped y una afición que llenará el Heliodoro Rodríguez López. El apoyo de la grada será clave para empujar a los futbolistas en un partido decisivo, en el que el Tenerife buscará mantener su ventaja de nueve puntos sobre el segundo clasificado cuando solo quedarían dos jornadas para el final de la liga.

El Barakaldo no le pondrá las cosas fáciles al CD Tenerife

El Barakaldo ya venció al CD Tenerife en el partido de ida por 2-0, gracias a un doblete de Víctor San Bartolomé en Lasesarre. Además, en los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos equipos, el conjunto blanquiazul ha perdido tres y solo ha conseguido una victoria.

El equipo gualdinegro pelea por meterse en los puestos de promoción de ascenso, por lo que se presenta como un rival exigente y peligroso sobre el césped.

¿A qué hora juega el CD Tenerife esta jornada?

El CD Tenerife - Barakaldo CF se jugará el viernes 1 de mayo a las 18:00 hora de Canarias (19:00 hora peninsular). El duelo corresponde a la jornada 35 del grupo 1 de Primera Federación Versus E-Learning y se disputará en el Estadio Heliodoro Rodríguez López (Santa Cruz de Tenerife).

Así puedes ver gratis el CD Tenerife - Barakaldo CF

El encuentro por el ascenso entre chicharreros y vascos podrá verse de manera gratuita en la Televisión Canaria de RTVC y la plataforma de Streaming de la televisión pública canaria, RTVC Play. El canal autonómico retransmitirá en su señal de las islas este decisivo y apasionante duelo para que ningún aficionado chicharrero se pierda la posible gesta.

Si vives en la península, este partido, como el resto de la competición, será retransmitido por el Canal Lineal de la RFEF, disponible en las operadoras: DIGI, Orange TV, Zapi, +Media, Euskaltel, Telecable, LaLiga+ y FootballClub. Además, Movistar Plus+ ofrecerá el partido como parte de su suscripción mensual de 9,99 euros.

Recuerda que en ElDia.es puedes estar al tanto de todas las noticias del CD Tenerife y, por supuesto, de este encuentro y de las novedades de la celebración si los chicharreros ascienden a Segunda División.