Habrá pantalla gigante en el Cabildo para seguir el partido por el ascenso del CD Tenerife
Un acuerdo a tres bandas permitirá que los aficionados blanquiazules sin entrada disfruten del encuentro en el centro de Santa Cruz
El Cabildo Insular ha cerrado este martes un acuerdo con Radiotelevisión Canaria (RTVC) y con el Club Deportivo Tenerife para que el encuentro de este viernes frente al Barakaldo pueda verse en una pantalla gigante que quedará instalada en la Plaza de España de Santa Cruz. Rosa Dávila y Felipe Miñambres han estado en contacto durante las últimas horas con el propósito de abrir esta nueva vía para que el presumible encuentro del ascenso blanquiazul tenga una mayor cobertura e impacto.
La retransmisión permitirá seguir el encuentro a todos aquellos seguidores blanquiazules que se han quedado sin entrada, pues el cartel de 'No hay billetes' ya cuelga de las taquillas del Heliodoro Rodríguez López.
Para que el alirón se dé este viernes, el Tenerife necesitará ganar solo si antes lo hace el Celta Fortuna. Si el filial vigués iguala en su compromiso ante el Osasuna Promesas (Balaídos, 15:15 horas), entonces al representativo le bastará con el empate. Y si los celestes pierden, entonces el ascenso será una realidad incluso antes de que arranque la cita del Heliodoro.
En las próximas horas se darán a conocer los detalles de la emisión que se realizará desde los aledaños del Cabildo, llamado a ser el epicentro de la fiesta si las cuentas cuadran y el equipo de Álvaro Cervera rubrica este viernes su regreso a la Hypermotion.
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