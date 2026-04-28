Ayoze García: el segundo ascenso, desde otro perfil

Quienes vivieron en primera persona el ascenso de 2009 a Primera División recordarán a Ayoze García desatado ante los micrófonos de los medios: «¡Canarión el que no bote, canarión el que no bote!». El portuense fue uno de los iconos canarios de aquella conquista histórica, además con un protagonismo notable y compartido con otros canteranos como Ángel Rodríguez o Ricardo León.

17 años después, cuando los recuerdos de Montilivi ya envejecen, Ayoze está listo y dispuesto para reverdecer aquellos laureles y añadir otro ascenso a su currículum. Será a Segunda, pero sabe igual de bien. Eso sí, los cánticos de grada y la pasión visceral que mostraba en aquellos tiempos -algo cosustancial a su condición de joven futbolista de la cantera- da paso ahora a un estatus distinto, lleno de rigor y sobriedad.

El consejero se ha convertido en la voz autorizada por la propiedad para atender a la televisión antes de los partidos, en el representante de la institución en los palcos y en el hombre de absoluta confianza del máximo accionista para acompañarle allí donde va.

Viví seis derbis, jugué con los dos representativos canarios... pero nada igual que ascender

Todo surgió de forma casual. Ayoze y Rayco coincidieron en un vuelo cuando el primero de ellos volvía de su última experiencia profesional en Estados Unidos. Nadie, ni tan siquiera él, podía presagiar de que de aquellos primigenios encuentros con mesa y mantel podía salir una vicepresidencia, un cargo relevante en la toma de decisiones (fue quien recomendó al jefe de los servicios médicos, por ejemplo) y una influencia grande en el engranaje colectivo. Un apunte: fue García quien abrió el camino para el fichaje de Manu Guill y Hugo Rico, a quien ya conocía porque juntos hicieron el curso federativo y oficial de dirección deportiva en las dependencias de la Española en Las Rozas.

Ayoze vive esta semana de forma especial, acompañado por los suyos y con una cierta sensación de deja vu. Antes con camiseta blanca y pantalón azul; ahora con traje y corbata en la zona noble de los estadios. Cuentan quienes mejor le conocen que podía haber optado por un cargo de mayor relevancia, tal vez la jefatura del área de fútbol base, pero ha preferido este rol igualmente importante y que le convierte en inmejorable embajador de un club centenario. No en vano, Ayoze sabe bien el camino. Llegó a Primera como futbolista y ahora aterrizará en Segunda como vicepresidente. Los tiempos cambian, el sentimiento y la canariedad permanecen.

"Un ascenso te cambia la vida. Es un pasaporte para soñar, para llegar más lejos, para jugar en una nueva categoría", subraya Ayoze García, quien asegura que tiene "recuerdos inmejorables de aquella temporada" con Oltra, pero también de las anteriores. "Debuté gracias a David Amaral, como tantos otros canteranos, y luego fui cedido a Las Palmas. Jugué derbis, partidos importantes, pero obviamente nada que te marque tanto como subir con el equipo de tu tierra", reseña el portuense, quien recientemente ha apelado a la serenidad y la confianza en el equipo para llevar al proyecto a buen puerto. El Tenerife volverá a subir, como en 2009, y Ayoze lo vivirá desde otro perfil.