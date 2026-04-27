Pier Luigi Cherubino (54 años), exfutbolista del CD Tenerife: «Se han puesto las bases para que después de este ascenso haya otro»

Como tinerfeñista que es, y además agente de Ulloa, supongo que estaría muy pendiente de la jornada del sábado.

Era la primera fecha marcada en blanquiazul en el calendario. Con la idea de que fuera la definitiva nos sentamos frente a la televisión y la radio. Afortunadamente, lo del sábado solo aplaza lo que es un hecho indiscutible: nos merecemos este ascenso. El Tenerife, tarde o temprano, tiene que volver al fútbol profesional; y todo apunta ahora a que será este viernes.

Desde el primer momento tuvo fe en este equipo de trabajo y en esta dirección deportiva. De hecho, lo verbalizó en sus declarciones del pasado verano cuando tuvo que negociar para la llegada al club de Ulloa. ¿Qué nota le pone a la labor que han hecho desde el área de fútbol?

Se ha hecho bien el trabajo. Al fin y al cabo, son todos buenos y grandes profesionales. Desde que llegué hablé con Rayco y sé cuál es su idea, la ilusión que tiene... y está convencido de que el Tenerife va a volver al fútbol profesional a lo grande. Además, la dirección deportiva ha trabajado muy bien y los resultados están ahí. Manu Guill es un profesional excelente. Al final, ha sido una labor tremenda la realizada por todos los estamentos y todos los departamentos.

Y llegados a este punto y tras sumar minutos en El Toralín, ¿le ilusiona que pueda ser Ulloa el goleador del ascenso?

Es muy difícil, pero para mí, como si es un gol en propia puerta (ríe). Si es Ulloa, un bombazo. Se merece todo lo bueno que le pase. Es un chico extraordinario y un magnífico futbolista. Yo estaba convencido de que nos daría muchas alegrías, y así está siendo para el primer equipo y también para su filial.

¿Es este ascenso distinto a los demás?

Por muchas circunstancias. Los datos nos dicen que nunca el Tenerife había tenido esta ventaja. Llegar con nueve de renta a estas alturas del campeonato dice mucho del trabajo que se ha hecho. El de Leganés fue diferente, que nos jugábamos la vida con el Atlético de Madrid. O el de Girona, aunque ahí sí llegamos con margen. Para mí, lo importante era llegar a este punto de la competición en buenas condiciones para poder certificarlo y ahí estamos. ¿Con qué me quedo? Creo que el ascenso trae consigo una ola alrededor que beneficia para impulsar al Tenerife con vistas al futuro.

«¿Con qué me quedo? Creo que este éxito trae consigo una ola que va a impulsar al club»

Entonces, ¿cree que saldrá el Tenerife más fuerte de esta temporada como antes lo hicieron Málaga, Castellón, Racing de Santander...?

Lo has dicho tú. Ahí están los ejemplos. Consigues volver a la primera, eso es algo muy complicado y que al Dépor se le resistió. La llegada de Rayco lo ha cambiado todo, y luego también saber que el área deportiva está en manos de profesionales y está planificando bien, con paso firme. Otros años se pensaba más en el tema económico, algo que denuncié o critiqué en declaraciones que están ahí. Ahora, todo va de la mano. Además, hay un trabajo con mucha previsión y se pone lo deportivo por delante de todo lo demás. Se están haciendo las cosas muy bien, y estoy convencido de que se han puesto las bases para que el ascenso a Segunda no sea el único objetivo. Esto no acaba aquí, hay que llegar a la élite, como corresponde a este club por estructura, historial, solera y por supuesto también por afición. El comportamiento de la gente ha sido extraordinario.

Y ahora que se aproxima la hora de hacer balance, ¿qué nombres le han llamado la atención en este proyecto?

Es importante que hayamos tenido una cuota de cantera, con nombres como el de Alassan, que desafortunadamente no puede estar en este tramo final; o Dani Fernández, que te hace un golazo. Pero si me preguntas por fichajes, diría que la portería está excepcionalmente bien cubierta por Dani Martín. La Primera RFEF se le queda pequeña. Lo conozco de su paso por el Betis y es un magnífico guardameta.

Y todo ello, con un gran amigo suyo en la presidencia.

Don Felipe Miñambres. Una figura legendaria para la presidencia, pero afortunadamente las cosas han cambiado. Rayco García es el ilusionista, el gran hombre de la recuperación del Tenerife, pero luego también es clave cómo se ha rodeado de gente profesional y tinerfeñista. Este ya no es un club presidencialista, como sí lo era antes. Yo celebro el cambio y lo aplaudo.

¿Partidario de celebrar a lo grande el viernes si cuadran las cuentas y el alirón se produce en el Heliodoro?

Por supuestísimo. Sobre todo, por haber subido al primer año. Muchos pensaban que el Tenerife iba a estar un largo tiempo en Primera RFEF, como le ocurrió al Dépor, y como le puede ocurrir a algunos equipos que bajen este año desde la Segunda División. Que la Isla vuelva al fútbol profesional es bueno para todos: para la afición, para los medios de comunicación, para la hostelería, para la ciudad donde está el estadio, para todo Tenerife... Y además, recalco y reitero, no es un único paso. Van a venir más alegrías. Después de este ascenso, lo normal es que haya otro. Se están sentando las bases para que así sea.