Piden a la afición del CD Tenerife no saltar al campo si asciende y recuerdan lo que le sucedió a la UD Las Palmas

El Club Deportivo Tenerife se juega el ascenso a Segunda División un año después de abandonar el fútbol profesional con destino a la Primera RFEF. Los blanquiazules dependen de sí mismos en el encuentro del viernes frente al Barakaldo e, incluso, podría ascender antes de empezar el partido si el Celta Fortuna pierde su enfrentamiento previo.

Se da casi por sentado que los del Heliodoro Rodríguez López vivirán una jornada de ensueño, con planes de celebración elaborándose y un público entregado que llenará cada rincón del feudo capitalino para llevar en volandas a los de Álvaro Cervera.

A pesar de ello, hay algún aficionado precavido que no duda en avisar sobre los peligros en caso de ascenso. Uno de ellos, la invasión de campo de los aficionados para celebrarlo, algo que suele suceder en partidos de este tipo y que siempre se intenta evitar por todos los medios.

Recuerdo a la UD Las Palmas

Una publicación en redes sociales se ha viralizado entre los aficionados tanto del CD Tenerife como de la UD Las Palmas. "Nosotros no somos pajaritos, no saltes al campo. #ElQueSalteEsUnCanarión" reza el cartel hecho por IA y que se ha podido ver en X, antiguo Twitter.

En el recuerdo del aficionado está el partido de fase de ascenso celebrado en Gran Canaria hace ya unos años entre los amarillos y el Córdoba. Los grancanarios estaban virtualmente en Primera División a falta de unos minutos cuando sus aficionados comenzaron a saltar al campo para celebrar... antes de tiempo.

Tras parar el partido y conseguir desalojar a los aficionados hacia el foso que rodeaba el campo, un gol de Uli Dávila enterraba la alegría amarilla y llevaba a los andaluces hacia su última aventura en la máxima categoría del fútbol español.