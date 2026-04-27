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Nadie se quiere perder la fiesta el ascenso del CD Tenerife: entradas agotadas para el partido contra el Barakaldo en el Heliodoro Rodríguez López

El conjunto blanquiazul registrará un lleno hasta la bandera en el estadio capitalino para consumar la vuelta al fútbol profesional

Ambiente previo del CD Tenerife - Arenas

Ambiente previo del CD Tenerife - Arenas

María Pisaca

Luisfer Cabeza

Luisfer Cabeza

Santa Cruz de Tenerife

Nadie se quiere perder la fiesta del ascenso del CD Tenerife. La cita de este viernes frente al Barakaldo podría ser la de la confirmación matemática del ascenso del representativo a Segunda División y la afición blanquiazul ya ha agotado los billetes disponibles para el evento. No quedan entradas.

El furor lo desató Dani Fernández con su gol en Ponferrada para igualar a uno un partido que perdían los de Álvaro Cervera a falta de seis minutos para el 90. Con el tanto del canterano, los blanquiazules pasaron a depender de sí mismos para lograr el objetivo del retorno al fútbol profesional este fin de semana.

De esta manera, si el Tenerife gana este viernes al Barakaldo (18:00) será automáticamente equipo de Segunda. Pero hay más combinaciones con final feliz. También ascenderían, incluso sin jugar, en caso de que el Celta Fortuna perdiese en casa contra Osasuna Promesas. Si ese duelo concluyese en empate, al Tete le bastaría con sumar un punto contra el Barakaldo.

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Con todo, y una vez que Dani le puso fecha y hora a la fiesta del ascenso, la afición se movilizó sobre la marcha para garantizarse un hueco en el día grande. El sábado por la noche apenas quedaban entradas y el club informó ayer de que se habían agotado todas. Compra venta exprés en la plataforma online del club. Las entradas ni siquiera llegaron a ponerse a la venta en formato físico. Esto es, si los abonados cumplieran con su asistencia, serían cerca de 21.300 los aficionados que colmasen las gradas del recinto capitalino. Es la cifra máxima de aforo del Heliodoro, que perdió un buen puñado de butacas (antes eran 22.380) tras su renovación en septiembre de 2025.

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