Dani Fernández (18 años) renueva con el CD Tenerife en una semana clave para el ascenso

Daniel Fernández Melián (26/1/2008, San Cristóbal de La Laguna) y el CD Tenerife han alcanzado un acuerdo para prolongar su vinculación hasta el próximo día 30 de junio de 2029. De esta manera, la entidad blanquiazul manifiesta "recompensar el gran trabajo del talentoso futbolista canterano, con apariciones destacadas con la primera plantilla tinerfeñista, dirigida por Álvaro Cervera, y también en las categorías inferiores de la selección española".

La semana quedará para siempre en la memoria de Dani, que hace apenas unos días se visitó de héroe en Ponferrada, echándose al equipo a la espalda cuando el Tenerife perdía por 1-0 y anotando el tanto del empate a seis minutos del final. Su gol dejó al Tenerife dependiendo de sí mismo para poder alcanzar el ascenso matemático este viernes contra el Barakaldo.

El sueño de cualquier niño de la cantera

"Firmar con el club de mi vida es un sueño que tienen todos los niños que están en la cantera. Estoy muy contento porque llega en un año muy importante en el que, si Dios quiere, vamos a conseguir el objetivo", aseguró sonriente el futbolista en los medios oficiales de la entidad blanquiazul.

Habitual en las convocatorias de la presente temporada, Dani Fernández acumula ya 12 encuentros en la campaña 25/26 (11 en Primera Federación y uno en la Copa SM el Rey). En esos partidos, el lagunero ha sido capaz de ver portería en tres ocasiones; dos en competición liguera (ante el CD Guadalajara y la SD Ponferradina) y una en el torneo del KO (ante la RSD Alcalá).

Dani Fernández, con la camiseta de la selección española. | E. D. / E. D.

Tres temporadas con el primer equipo

Más allá de la actual 2025/2026, el joven blanquiazul aún en edad juvenil encadena su tercera temporada con participación en la primera plantilla del CD Tenerife. En total, el centrocampista ofensivo cuenta con 24 apariciones (22 en la competición liguera y dos más en la Copa SM el Rey). Igualmente es destacable su faceta goleadora, logrando cuatro tantos, incluso uno de ellos en la Segunda División 24/25; siendo así el futbolista de menos edad en anotar un tanto para el club blanquiazul (vs FC Cartagena, 2-0; día 5 de octubre de 2024).

Una renovación estratégica

De esta manera —y blanquiazul desde la categoría alevín—, Dani Fernández continuará su progresión en el club blanquiazul, el club de su vida, logrando ahora una más que merecida renovación, para así seguir progresando junto a la entidad isleña.

Con esta ampliación ya rubricada, el CD Tenerife presume de "reforzar" su compromiso con una de las jóvenes promesas de la cantera. Para muestra, las recientes renovaciones de Fran Sabina o Alberto Ulloa, dos de los jóvenes activos más valiosos que maneja la entidad.