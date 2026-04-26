La fiesta del CD Tenerife solo se aplaza

Cuando parecía que El Toralín podía atragantarse otra vez y el partido lucía mismo resultado (1-0), mismas malas sensaciones y mismo ambiente hostil que en 2012 –arreciaban desde la grada los improperios y los insultos–, apareció Daniel Fernández Melián para girar la historia. Bendito futbolista, diamante en bruto que irrumpió en la escena cuando más se necesitaba su talento innato y su tinerfeñismo de pura cepa. El lagunero ya tiene su sitio en la historia. Había temor en la grada, pero él lo disipó con un golazo. Gracias al lagunero, el ascenso sigue a buen recaudo. Cuestión de tiempo.

El que podía ser primer match ball blanquiazul no fue tal. El alegrón de la tarde lo había brindado en bandeja de plata el Pontevedra cuando se adelantó en el marcador de Pasarón e hizo visualizar que el ascenso llegaría ayer. Lo de «visualizar» es literal porque había cientos de aficionados chicharreros apostados ante las televisiones y los teléfonos en los bares de El Bierzo a la espera de buenas noticias.

638 corazones en las gradas (y fuera de ellas) empezaron a latir a toda velocidad cuando se propagó la primera noticia feliz por las redes, los móviles, la radio. Un escenario nunca antes visto en la historia del representativo, con la información venida de Pontevedra propagándose a través de la cobertura y los datos 5G. Otros años se vio viajar a los aficionados ataviados de bufandas, banderas y estampitas de la Virgen de Candelaria o el hermano Pedro. Ayer lo hicieron con baterías de sobra: «Que me falte lo que sea, pero que no me falle el móvil».

La tarde fue un tiovivo de sensaciones. El chasco del empate del Fortuna –que en realidad era una buena noticia–, un arbitraje inefable, la frustración por la lesión de Agüero, las lágrimas de César, el estallido por el gol... Así que la afición pasó por todos los estados de ánimo posibles. De soñar fuerte a enfadarse fuerte también. Y al final, el alivio. Sin término medio, los desplazados desde Tenerife pasaron del «y si…» a citarse para el viernes. Los móviles que a las tres valían para seguir el resultado de Pasarón se volvieron un hervidero a la noche para comprar entradas (y agotarlas) para el partido mayúsculo que viene. «Va a ser histórico», eran las cuatro palabras que más se repetían.

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Para entonces, ya había quedado muy atrás una previa que sí fue un vendaval blanquiazul: concentración multitudinaria en Ponferrada (en la calle Cervera, qué cosas), recibimiento masivo al equipo a su llegada en guagua al estadio, apoteosis en el cemento de El Toralín, cánticos, bufandas, banderas… Vino hasta la madre de Aitor Sanz, emocionada aunque su hijo no pudiese jugar. Tomó la voz cantante el capitán, que para eso vino, en el momento de la conjura y la liturgia del corro. No hay testimonio gráfico ni sonoro de lo que dijo, pero es imaginable. Jugaba el representativo por el honor de una isla, por la felicidad colectiva y por la opción real de que ayer mismo empezara a instalarse el escenario en el Cabildo. Nada de lo que podía preverse ocurrió como se podía haber imaginado. Y aún así, se dio la combinación que muchos querían: el ascenso sigue a salvo y la fiesta será en casa. La sensación no fue de fiesta cancelada. El alirón solo se aplaza. Los nervios, la pasión y la tensión fueron solo un simulacro. En cinco días, todo se repetirá pero al calor del volcán. El Heliodoro tiene las llaves del Cabildo.