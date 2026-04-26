Doble fiesta en el Heliodoro y el Cabildo: así será el viernes soñado del CD Tenerife en caso de ascenso

Habrá recibimiento apoteósico, lleno en las gradas, fiesta en el Heliodoro, vuelta de honor, pantalla gigante, balcón y celebración hasta la madrugada si el viernes cuadran los números y el Tenerife se proclama nuevo equipo de la Hypermotion. Sería el colofón perfecto para una temporada casi perfecta, pero para que se dé el guion soñado antes ha de darse en el verde una combinación ganadora. Ya fuese por acción (calcar el resultado del Celta Fortuna) o por omisión (que sea el filial celeste el que pinche y haga matemático el alirón blanquiazul).

El furor por el Tenerife quedó confirmado este domingo, día en que el club anunció oficialmente que quedan agotadas las entradas en todos los graderíos para el choque ante el Barakaldo, que comenzará a las 18:00 horas. Para entonces ya se conocerá el resultado obtenido por el segundo equipo vigués, que inicia su partido a las 15:15 en Barreiro.

Para la cita del Heliodoro, las últimas entradas en liquidarse fueron las infantiles en algunos sectores del coliseo capitalino, que a última hora de la tarde aún ofrecía la opción de adquirir entradas de palco a precios prohibitivos.

La mayoría de billetes disponibles se esfumaron el sábado en un abrir y un cerrar de ojos. Ya muchos aficionados habían comprado sus entradas -con clara preferencia por las del anillo inferior- con la suficiente antelación, ante la previsión de que el duelo del viernes fuese el partido del ascenso. O el de la fiesta. Finalmente, y dados los dos empates del pasado sábado (el del Celta en Pontevedra y del Tenerife en Ponferrada) puede que ocurran ambas circunstancias: alirón primero y celebración después. Además, con la intención de que los fastos comiencen sobre el propio césped.

Del Heliodoro al Cabildo

La hoja de ruta está ya pergeñada por los dirigentes blanquiazules en coordinación y colaboración con las otras dos corporaciones protagonistas: el Cabildo Insular y el Ayuntamiento de Santa Cruz. Desde hace días, el club ya verbalizó ante ambas instituciones que, si el ascenso se daba en casa, la celebración comenzaría en el césped. Si se puede, incluso con discursos y fuegos artificiales. Esta coyuntura permitiría que el pistoletazo a la fiesta lo diesen los propios protagonistas del proyecto sobre el terreno de juego. Eso sí, con una petición que se repetirá encarecidamente a los aficionados presentes en la grada: que no haya invasión del césped para no arruinar los posibles actos y sorpresas previstas.

Lo que sí está confirmado es el recibimiento al equipo a la llegada de los jugadores al templo blanquiazul; y también una iniciativa para que todos los asistentes al partido acudan al Heliodoro ataviados de blanco. En este sentido, la idea es que la imagen que dé el Rodríguez López sea icónica, como ya ocurrió en la final por el ascenso de 2023, con todo el estadio cantando al unísono el himno del Centenario en los compases previos al partido.

Número de espectadores. / E. D.

Si todo se da según lo previsto, los jugadores podrían también celebrar el ascenso en la intimidad del vestuario antes de acicalarse -se supone que con camisetas conmemorativas- y prepararse para subir a la guagua descapotable que les llevaría el Cabildo. La presidenta de la institución, que acudirá al palco, sería quien les recibiría en las dependencias del Palacio Insular para abrirles uno de los balcones que da a la plaza de España, donde la fiesta llegaría al filo de la medianoche. Hay más sorpresas, pero todas guardadas bajo llave porque lo primero es ganar. O al menos, que el ascenso pueda llegar por la vía del empate (si iguala también el Celta) o con un pinchazo ajeno. El caso es que la atmósfera será grandiosa, con todo el papel agotado y la posibilidad de que el Rodríguez López viva un ambiente de Primera con sus 22.824 butacas ocupadas. En lo que va de siglo, ya se han dado más de una decena de partidos oficiales por encima del listón de los 20.000. Si los abonados no fallan, el llenazo puede ser histórico.