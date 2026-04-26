Cervera se queda casi sin opciones para armar la zaga

Las bajas ahogan al Tenerife en el momento en que está a punto de consolidar su ascenso a Segunda División, que puede ser una realidad este viernes. El conjunto preparado por Álvaro Cervera se presentó el pasado sábado en El Toralín con un total de siete ausencias, cifra que ahora se eleva con las lesiones de César Álvarez y Facundo Agüero. Afortunadamente, los brotes verdes pasan por la recuperación del tercer capitán del representativo, David Rodríguez, que podrá cumplir su sueño y culminar su mejor temporada celebrando la anhelada conquista sobre el verde.

Salvo que opte por experimentos extraños, da la impresión de que hay solo una combinación potable para que Cervera pueda componer una zaga de garantías. Como ya anticipó en su rueda de prensa del sábado, David pasaría a su costado natural y recuperaría el lateral derecho, que hasta la fecha ha ocupado con solvencia el también canterano César. Para el perfil izquierdo se presume segura la titularidad de José León, que ya empezó en Ponferrada por este perfil. Y con solo dos centrales aptos para jugar, lo natural es que Antal Yaakobishvili estrene la condición de titular –justamente en el día D– en el Heliodoro Rodríguez y que le acompañe en la brega Anthony Landázuri.

El choque de Ponferrada puso a prueba la robustez del plantel y la polivalencia de alguno de sus futbolistas, hasta el punto de que incluso un mediocampista como Juanjo Sánchez tuvo que bajar para cumplir como zaguero. «Procuré adaptarme y seguir el ejemplo de los compañeros que juegan ahí», explica el de Lebrija.

Tras un curso que estaba siendo amable con las lesiones y los contratiempos, todos se han acumulado el esprint final. Javi Pérez ya entrena con normalidad y podría entrar en la convocatoria, pero dependerá de la voluntad de Cervera, que ya ha advertido de que el ex del Huesca viene de una larguísima inactividad. En cuanto a Nacho Gil, su recuperación es cuestión de solo unos días. No estaría apto para jugar ante el Barakaldo, pero sí para formar parte de la expedición que viajará la próxima semana para el duelo ante Unionistas en el Reina Sofía (jornada 35).

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Con todo, lo más complejo para el cuadro técnico blanquiazul es improvisar sobre la marcha un plan B para cualquier contingencia, porque al viernes a la cita con el Barakaldo irá con lo justo. No habrá más laterales puros que David; y no habrá más centrales disponibles que los dos que seguramente formarán parte del once. Además, faltará Aitor (cumplirá su tercer partido consecutivo de sanción), así que con casi total seguridad repetirán Juanjo y Fabricio en la sala de máquinas. El cambio más significativo podría venir en uno de los costados del ataque, tras la floja actuación de Chapela, que no acaba de encajar ni de ofrecer un rendimiento óptimo. El gol y la actuación deslumbrante de Dani Fernández en Ponferrada invitan a probar con el lagunero. Arriba, Enric es fijo y lo normal es que juegue acompañado de Gastón. Si las cuentas cuadran y el ascenso se consigue, será el del viernes un once para la historia. Pero muy condicionado y golpeado con las bajas, como ha ocurrido casi siempre en las ocasiones especiales a lo largo de la centenaria historia blanquiazul.