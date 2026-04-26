Ayoze García: «Tenemos que enfocarnos solo en nosotros»

«Hagan que hagan, tenemos que hacer lo mismo que ellos». El mensaje viene de la vicepresidencia del club y tiene que ver con los resultados del Celta Fortuna, único competidor que podría alcanzar al representativo, aunque ya es tan improbable que parece imposible.

«Tenemos que enfocarnos en lo nuestro», pide Ayoze García, en la misma línea que los futbolistas del representativo. «Hacer lo que se trabaja durante la semana e ir al campo siendo protagonistas para intentar sumar los tres puntos», adujo en Televisión Canaria el dirigente portuense.

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«El equipo está tranquilo y ha mostrado una regularidad durante toda la temporada que a los hechos me remito», añadió antes de agradecer «de corazón» el apoyo de la afición desplazada.