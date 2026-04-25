Tres novedades en la alineación del Tenerife para el partido en El Toralín

El Tenerife iniciará el partido de la 34ª jornada del Grupo 1 de Primera RFEF ante la Ponferradina, en El Toralín, con tres novedades en la alineación. Entran José León, como lateral izquierdo sustituyendo a David Rodríguez, Iván Chapela y Gastón Valles, por Jeremy Jorge y Jesús de Miguel.

El once está formado por el portero Dani Martín, los defensas César Álvarez, Anthony Landázuri, Facundo Agüero y José León, los centrocampistas Juanjo Sánchez y Fabricio de Souza, y los atacantes Noel López, Iván Chapela, Gastón Valles y Enric Gallego.

Completan la convocatoria el guardameta Gabri de Vuyst y los jugadores de campo Antal Yaakobishvili, Cris Montes, Jesús de Miguel, Maikel Mesa, Balde, Jeremy Jorge, Alberto Ulloa y Dani Fernández.

El Tenerife tiene las bajas de los sancionados David Rodríguez, Aitor Sanz y Fran Sabina, y de los lesionados Marc Mateu, Javi Pérez, Alassan Gutiérrez y Nacho Gil.