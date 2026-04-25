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Tres novedades en la alineación del Tenerife para el partido en El Toralín

Entran José León, que jugará en el lateral izquierdo, Iván Chapela y Gastón Valles. Salen el sancionado David Rodríguez, Jeremy Jorge y Jesús de Miguel

Álvaro Cervera.

Álvaro Cervera. / E. D.

Julio Ruiz

Julio Ruiz

Santa Cruz de Tenerife

El Tenerife iniciará el partido de la 34ª jornada del Grupo 1 de Primera RFEF ante la Ponferradina, en El Toralín, con tres novedades en la alineación. Entran José León, como lateral izquierdo sustituyendo a David Rodríguez, Iván Chapela y Gastón Valles, por Jeremy Jorge y Jesús de Miguel.

El once está formado por el portero Dani Martín, los defensas César Álvarez, Anthony Landázuri, Facundo Agüero y José León, los centrocampistas Juanjo Sánchez y Fabricio de Souza, y los atacantes Noel López, Iván Chapela, Gastón Valles y Enric Gallego.

Completan la convocatoria el guardameta Gabri de Vuyst y los jugadores de campo Antal Yaakobishvili, Cris Montes, Jesús de Miguel, Maikel Mesa, Balde, Jeremy Jorge, Alberto Ulloa y Dani Fernández.

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El Tenerife tiene las bajas de los sancionados David Rodríguez, Aitor Sanz y Fran Sabina, y de los lesionados Marc Mateu, Javi Pérez, Alassan Gutiérrez y Nacho Gil.

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