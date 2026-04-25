Dani Fernández le pone fecha a la fiesta del ascenso del CD Tenerife

El balón comenzó a rodar en El Toralín a las cinco y media de la tarde pero, en cierto modo, el Tenerife había empezado a jugar dos horas y cuarto antes, al menos en espíritu por el interés que tenía en lo que estaba pasando entre el Pontevedra y el Celta Fortuna. Un triunfo local habría situado a los blanquiazules en una situación nueva en esta temporada: habría dependido de su resultado, de una victoria, para poder celebrar ya el ascenso. Pero el 1-1 en Pasarón aplazó ese desenlace al menos hasta 1 de mayo, día en el que el Fortuna recibirá al Osasuna Promesas (15:15) y el Tenerife al Barakaldo (18:00).

Los blanquiazules respondieron con otro empate, un 1-1 con un gol de Dani Fernández de esos que pasan al recuerdo por su alto valor. A falta de cuatro jornadas para el final, la diferencia entre el líder y el segundo continúa siendo de nueve puntos, más el golaverage. O lo que es lo mismo, el Tenerife subirá el viernes si calca o mejora el marcador del encuentro del Celta B.

Tres novedades en el once

El representativo salió a escena con tres novedades. Álvaro Cervera modificó el frente de ataque con Iván Chapela y Gastón Valles por Jeremy y Jesús de Miguel, y cubrió la baja del sancionado David con José León, que ejerció de lateral izquierdo. Pero en muy poco tiempo tuvo que realizar el primer cambio. Por si no tenía ya suficientes ausencias en la defensa, también se le cayó Paco Agüero. Al cuarto de hora, el central argentino se sentó en el césped y pidió su sustitución, aparentemente por unas molestias en la zona del bíceps femoral de la pierna derecha. La única alternativa era Antal Yaakobishvili. Para entrar en calor, el húngaro tuvo que ser atendido por un golpe en la cara de Keita que le provocó una hemorragia nasal. La Ponferradina aprovechó esos instantes de superioridad numérica para avisar con un remate de Esquerdo, fuera por poco en una acción de estrategia. Y en plena fase de acoplamiento del Tenerife, ya con Antal de vuelta al campo, los bercianos impactaron de verdad. Lo hicieron con otro saque de esquina, esta vez ejecutado en corto y devuelto a Andoni López, que supo conectar con Eneko Undabarrena para que, cerca del palo más corto, enviara el balón a la red con un giro de cabeza imposible para Dani Martín. Los de Mehdi Nafti habían sacado el máximo rendimiento a una fase de crecimiento dentro de un partido que, hasta ese momento, había dejado poco, casi nada, con un Tenerife que intentaba progresar pero que no pasaba de los tres cuartos del terreno y una Ponferradina segura atrás y perfilada hacia el carril protegido por León. Seguramente, nada casual.

Después del gol de Undabarrena

El 1-0 reactivó al líder, ahora obligado a proponer un poco más. Pero dependía de las individualidades de Noel para generar algo de peligro. El gallego, situado en el extremo izquierdo, puso de su parte con un centro a la espalda de la defensa que dejó solo delante del portero a Chapela, pero el gaditano no embocó (31’). Primer remate, casi gol. Lo intentó luego Gallego con un toque aéreo, demasiado forzado; e insistió Noel cargando con una tarjeta amarilla a Calderón y dándole a su equipo una falta en el lateral del área. El Tenerife había reaccionado y tenía encerrada a la Ponferradina, que vivía agazapada a la espera de poder lanzar algún contragolpe. Bajo esa dinámica y rumbo al descanso, el equipo tinerfeño le dio trabajo al árbitro con la petición de la revisión de un supuesto penalti por mano de Nóvoa dentro del área tras un testarazo de Landázuri en un saque de esquina. García Gómez permaneció unos minutos delante del monitor y no debió verlo tan claro. Se giró con los brazos en cruz. Sigan.

La larga prolongación del primer tiempo le dio otro disgusto a Cervera, de nuevo en forma de lesión, y para debilitar más a la zaga. El afectado, César. Su lenta marcha hacia los vestuarios, cojeando, fue un indicio claro de que no iba a poder continuar. La jornada del posible ascenso se estaba torciendo.

El técnico improvisó con Juanjo en el lateral derecho y le dio minutos a Cris Montes como atacante por esa banda. ¿Y el sitio de Juanjo en el medio? Para Ulloa, el segundo sustituto en la ventana del intermedio –el técnico prescindió de Gastón–. El sevillano trató de tomar el mando enseguida y enlazó con el nuevo mediapunta, Chapela, que no supo finalizar un mano a mano con Prieto. La ofensiva había sido anulada por fuera de juego.

Pese a los inconvenientes, el Tenerife seguía metido en el partido. Lo demostró con un remate problemático para el portero que ejecutó Fabricio tras una maniobra de pizarra de los tinerfeños. Del borde del área a las manos de Prieto. Parada en dos tiempos en el 55’.

Otro FVS sin éxito

Los locales andaban más pendientes de no desperdiciar su renta que de ampliarla. Les bastaba con adormecer el juego para ir avanzando hacia el minuto 90 sin que ocurriera nada relevante. Una falta aquí, otra allá, interrupciones... Todo con tal de que no fluyera el juego por muy claro que estuviera siendo el dominio de los blanquiazules –de rojo–. Con esa tendencia, Cervera volvió a sacar su tarjeta verde (71’). Esta vez por el roce del balón con la mano de Nóvoa en el área tras un centro lateral. El colegiado tampoco consideró que fuera suficiente para pitar penalti. El Tenerife se había quedado sin sus challenges: cero de dos. No le estaba saliendo nada.

Pero quedaba margen y Álvaro echó el resto con Dani Fernández y Balde por Fabricio y Chapela, justo después de que Martín atrapara una falta directa lanzada por Valle.

Dani Fernández, clave

La perseverancia dio resultado. Y con uno de los sustitutos como protagonista, Dani Fernández. El canterano recibió de Landázuri, se giró y, sin pensarlo dos veces, remató a unos diez metros de la frontal del área. Undabarrena desvió la trayectoria, sin querer, y despistó a Prieto. 1-1 y júbilo entre los 700 tinerfeñistas en la grada.

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A renglón seguido, laPonferradina se aferró al FVS por un posible penalti de Juanjo sobre Andoni. Tampoco hubo castigo. Lo cierto es que fue el Tenerife el que acabó mejor, incluso con otra ocasión de Dani que obligó a lucirse al arquero (89’) y la expulsión de Andoni López forzada por el mismo jugador, el encargado de poner la fecha de la fiesta. Será el viernes, ¿no?