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El CD Tenerife no podrá ascender en Ponferrada: el Celta Fortuna empata en Pontevedra

Un tanto de Óscar Marcos impide el alirón blanquiazul este fin de semana

Óscar Marcos celebra su gol, que impide el alirón del Tenerife.

Óscar Marcos celebra su gol, que impide el alirón del Tenerife. / Celta B

Luisfer Cabeza

Luisfer Cabeza

Santa Cruz de Tenerife

No habrá ascenso del CD Tenerife. Por ahora. El representativo no depende de sí mismo para cantar el alirón en Ponferrada, puesto que el Celta Fortuna no perdió esta tarde en Pontevedra. Y estuvo cerca de darse el resultado deseado por la afición blanquiazul porque el Pontevedra comenzó ganando con un gol de Facu Ballardo a la salida de un córner a la media hora de juego.

Sin embargo, justo antes del descanso empató el filial celeste por mediación de Óscar Marcos. El segundo tiempo se convirtió en un correcalles en el que unos y otros dispusieron de numerosas ocasiones que nunca terminaron de romper la igualada (1-1) con la que el duelo concluyó al minuto 96.

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Las nuevas cuentas del ascenso

Con 12 puntos en liza una vez concluya la Jornada 34 (ahora mismo en juego), el empate del Celta Fortuna acerca al equipo gallego a 8 puntos de un Tenerife que podría recuperar la ventaja inicial en caso de empatar contra la Ponferradina. En el mejor de los escenarios, una victoria del equipo de Álvaro Cervera pondría el +11 con el segundo clasificado, dejando el ascenso aún más cerca. Si así fuese, al Tenerife le valdría con sumar un punto contra el Barakaldo el próximo viernes en el Heliodoro Rodríguez López.

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