Fran Sabina, baja con los mayores del CD Tenerife y avería para el filial

Baja para el primer equipo del CD Tenerife y avería para el filial. Fran Sabina, que vio frente al Coria la quinta cartulina amarilla de la temporada, cumplirá este fin de semana un partido de sanción. El arresto impidió a Sabina participar en la expedición de los mayores a Ponferrada y tampoco le permitirá acudir a Cuenca con el segundo equipo blanquiazul.

El canterano, que participó y anotó un doblete en el choque del pasado fin de semana entre Tenerife B y Coria (4-0) en la Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez, fue amonestado por el colegiado cerca de la hora de juego por «emplear el brazo de forma temeraria contra un adversario en la disputa de un balón». Se trató de la quinta cartulina que ve el ariete este curso en Segunda Federación. Antes, el más pequeño de la saga Sabina había sido amonestado contra Rayo Vallecano B, Intercity, Navalcarnero y en el derbi chico frente a Las Palmas Atlético.

La inactividad obligada del futbolista nacido en La Palma dejó a Álvaro Cervera con menos alternativas, pero el técnico cuenta con el pichichi Enric Gallego, así como con Jesús de Miguel y Gastón Valles, además de la opción de utilizar a Maikel Mesa como segundo delantero. Cuatro posibilidades de mucho nivel para un míster que apenas ha utilizado a Sabina este curso. En Liga: 88 minutos repartidos en nueve partidos. Nunca ha sido titular y nunca ha superado la media hora de juego. Es más, solo contra Osasuna Promesas disfrutó de más de 20 minutos (27).

Para Mazinho, su ausencia sí que es una losa importante. Fran es el segundo máximo artillero del equipo con ocho dianas, solo por detrás de las 13 de Ybarra. El delantero centro, no obstante, no jugó ni un solo partido con el B hasta la Jornada 15 y suma tantos goles como duelos jugados. Ocho sobre ocho para una media de una celebración cada 80 minutos. El pichichi del Grupo 5, Ilies Faure (del Rayo Majadahonda) ha mojado cada 155 minutos. La frecuencia anotadora de Faure, la segunda mejor del Grupo, la pulveriza Sabina. Ningún otro futbolista de los cinco grupos de Segunda Federación baja de los 100 minutos por cada gol.

Sin la amenaza de Fran Sabina marchará el Tenerife B este domingo al campo del Conquense (11:00) en la penúltima jornada del campeonato, sexto y a la estela del quinto, el Coria.