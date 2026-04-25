Álvaro Cervera, tras el empate del Tenerife contra la Ponferradina: "Hay que tener menos miedo, sobre todo cuando se va perdiendo"

"Tenemos que aprender de los errores. Hay que tener menos miedo, sobre todo cuando se va perdiendo", reflexionó en sala de prensa Álvaro Cervera tras el empate a un gol entre Tenerife y Ponferradina. El técnico reconoció, por supuesto, que el punto le viene "muy bien" a su equipo. "Quedan cuatro jornadas y nos faltan tres puntos. Por ese lado bien. Por el otro, estoy disgustado porque este es un campo muy difícil contra un equipo en muy buena racha al que hemos conseguido limitar. Bajo mi punto de vista, a un equipo no le puedes llevar a la nada. Todo no se lo puedes quitar y nos han metido gol en un balón parado".

Cervera, asimismo, aseguró que el duelo del próximo viernes contra el Barakaldo, que podría ser decisivo para el ascenso, lo preparará de la misma manera que el resto de duelos. "Hasta que no se consiga el objetivo, seguiremos igual. Nos vale con ganar cualquiera de los cuatro partidos, aunque ojalá sea cuanto antes. Intentaremos que sea el primero, pero vamos con tranquilidad". Precisamente calma fue lo único que pidió el entrenador a los seguidores tinerfeñistas ante lo que está por delante. "A la afición no se le pide nada. Lo que quiere es que su equipo ascienda. Les digo que tengan tranquilidad porque el equipo lleva toda la temporada dando la cara", prosiguió. Contra el Barakaldo lo tendrán difícil César y Agüero, el lateral terminó con el tobillo hinchado y el central con un pinchazo que apunta a "pequeña rotura".

Agüero abandona el campo lesionado. / Agencia LOF

Críticas a las decisiones del árbitro

El entrenador, por supuesto, repasó las jugadas polémicas del partido. Aunque comenzó advirtiendo que prefiere no hablar, las numerosas preguntas al respecto acabaron en otro ataque del entrenador al colectivo arbitral y, más concretamente, a las decisiones de García Gómez. "Yo ya prefiero no hablar sobre eso. Y no hablando ya lo he dicho todo. Que la gente lo vea y ya está, pero no solo lo de hoy, sino lo de otros partidos. Ha habido algunas jugadas dudosas, pero una es clamorosa. Mi silencio, que se tome como una crítica porque en este país puedes criticar cualquier cosa menos a esos señores. Yo he visto las tres jugadas y a mí me parece que, en contra, alguna nos hubiese caído. Ha sido rarito". Para ese entonces, el club ya se había pronunciado con un irónico mensaje en la red social Twitter. Dos emoticonos de manos en un mensaje no explícito, pero inequívocamente alusivo las jugadas polémicas.

Sigue viendo al equipo "muy apretado"

El alivio del punto, no obstante, no cambia el análisis del míster sobre sus futbolistas, a los que ve ansiosos desde hace algunas semanas. "El equipo no está suelto. Ninguno lo está. Estamos todos muy apretados porque lo vemos ahí y no se consigue", reconoció poco después de referirse al mal inicio de partido del representativo. "Lo intentamos de aquella manera hasta que nos calmamos y dijimos: vamos a jugar al fútbol. Era 'pim-pam-pum' y no lo entiendo. Eso me cabrea, pero por el otro lado estoy contento".

Ya en el segundo tiempo, fueron Ulloa, Dani y Cris Montes los que le dieron al Tenerife otro aire con la pelota. "Yo he visto que si queríamos empatar o ganar tenía que ser jugando al fútbol y no tirándola arriba. Por eso quise poner a Dani y a Cris para intentarlo con la pelota. Dani ha estado bien, ha tenido un poco de suerte en el gol. Salvo en la primera jugada, en la que dio un taconazo y no sé por qué, ha estado bien".

Crítico con Dani Fernández, a pesar de su gol

Dani Fernández, protagonista al anotar el gol del empate y liderar el juego de ataque del Tenerife en un arreón final que estuvo a punto de conducir a la remontada, no cometió, según Cervera, un error grave en la penúltima jugada del partido. "Nosotros estamos nerviosos porque tenemos muchas bajas y jugar en casa nos cuesta. Al equipo se le ve. Hoy quedaba un minuto y teníamos una falta lateral. No solo no la levantamos, sino que acaba en ataque de ellos y una tarjeta para nosotros. Eso no puede ser. Me sabe mal decirlo porque los aprecio y sé que quieren hacerlo lo mejor posible, pero no puede ser. El fútbol son muchas cosas, no solo saber controlar un balón. Nosotros, cuando hacemos las cosas sin pensar, lo que nos pasa casi siempre es malo. Las cosas no se pueden hacer así. Lo digo con todo el cariño porque a Dani le tengo un cariño especial, pero hoy el punto nos daba la vida y, si no habíamos ganado, tranquilidad", detalló el míster.