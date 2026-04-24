El Tenerife, con la oportunidad de cerrar la temporada perfecta de un descendido

Bajar de Segunda División y lograr el ascenso en el primer intento como campeón de grupo podría parecer un desenlace normal para equipos que, como el CD Tenerife en la temporada 24/25, cayeron desde LaLiga Hypermotion y que entran en la nueva competicion como claros favoritos a subir. En realidad, lo que está a punto de conseguir el conjunto que entrena Álvaro Cervera ocurre muy poco. De hecho, solo había pasado una vez desde la creación de esta categoría en la campaña 2021/22.

La búsqueda de equipos descendidos que estuvieron el menor tiempo posible en Primera RFEF y que, encima, lograron regresar a la categoría superior tomando el camino más corto, refleja un único antecedente, el del Amorebieta. El club vizcaíno, que ahora compite en Segunda RFEF, se estrenó en la competición de plata en el curso 21/22, pero solo pudo disfrutar de su nuevo estatus durante un año. Tras deslizarse a Primera RFEF, consiguió lo que parecía imposible, retornar a LaLiga Hypermotion siendo el mejor del Grupo 2 de la temporada 22/23. Alcanzó el campeonato con los mismos puntos que el Eldense. El del Amorebieta era el único caso, pero todo indica que el Tenerife cogerá el mismo camino. Y puede que también el Eldense, otro de los compañeros de los blanquiazules en el triste viaje de Segunda División a Primera RFEF. Los del Pepico Amat están luchando por hacerse con la plaza de cabecera de la clasificación del Grupo 2.

En la promoción

A lo largo de la corta vida de la categoría de la que está intentando salir el Tenerife, otros descendidos fueron capaces de recuperar el terreno perdido en solo un año, como el Albacete, el Alcorcón, el Málaga y el Andorra, pero los cuatro tuvieron que apurar sus opciones en la disputa de las eliminatorias posteriores al cierre del calendario regular.

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El Tenerife logrará el ascenso matemático como campeón este sábado, en El Toralín, si el Celta Fortuna pierde antes en el campo del Pontevedra y los blanquiazules derrotan a la Ponferradina. Si no, los de Álvaro Cervera tendrán más oportunidades. La siguiente, el viernes 1 de mayo en el Heliodoro Rodríguez López con el Barakaldo como rival. La ventaja que tienen los blanquiazules con su más cercano perseguidor, el Celta Fortuna, de nueve puntos más el golaverge, facilita mucho las cosas en la recta final del curso.