La advertencia del entrenador de la Ponferradina al Tenerife: "No vamos a ir de víctimas ni de equipo pequeño"

Mehdi Nafti avisa. La Ponferradina no le dará facilidades al CD Tenerife en el partido de este sábado. Después de enumerar, eso sí, las virtudes de un representativo al que "respeta", el entrenador tunecino lanzó en sala de prensa un mensaje de advertencia: "Cuando digo todas esas cosas positivas del Tenerife, sinceramente, te digo también que no vamos a ir de equipo pequeño ni de víctimas. Intentaremos jugarles de tú a tú. En la ida apenas les hicimos un uy. Recuerdo que en los diez primeros minutos lanzaron seis córneres y remataron cinco, pero esta vez será distinto. Se trata de una plantilla muy compensada, pero repito, no vamos a ser el pequeñín".

Un partido con categoría de final

Seguidamente, el preparador del equipo más en forma del Grupo 1 en la segunda vuelta del campeonato reconoció que la cita de esta tarde en El Toralín será "especial". El que diga lo contrario, "no ha visto un balón en su vida". "El partido será una final. Esta con un escalón más por el rival que está delante. Partidos así los hay pocos en una temporada. Será un duelo bonito y muy intenso. Vamos a competir como si fuese el último partido de la temporada".

Antes, el entrneador de la Ponfe había destacado la brillante temporada de un Tenerife muy regular pese a sus dudas recientes. "Entiendo el ruido que hay y que es por el mérito del Tenerife. Han hecho una primera vuelta que les ha permitido haberse relajado de forma inconsciente en un momento dado. Pero ojo con esa relajación. Es verdad que no han hecho un fútbol tan vistoso como en la primera vuelta, pero han sacado adelante los partidos. ¿Resultados cortos? Sí, pero porque va en su modelo de juego y en su filosofía", reflexionó Nafti.

El mérito del Tenerife según Nafti

El técnico fue aún más allá. "Es un club que tiene todo mi respeto porque uno puede pensar que por tener la mejor plantilla de la categoría vas a ascender sin competir y no es así. Lo que ha hecho el Tenerife es muy complicado. Las expectativas eran muy altas y no es fácil cumplir. Es un lugar donde hay mucha presión: prensa, afición... y han estado ahí todo el año. El primer tramo de la temporada fue increíble y el segundo menos, pero es que es imposible mantener ese ritmo desde septiembre hasta mayo", insistió.