¿Rumbo al ascenso? La expedición del CD Tenerife parte hacia Ponferrada

Un último impulso, ¿rumbo al ascenso a Segunda División? Un nutrido grupo de aficionados del CD Tenerife acudió en el mediodía de este viernes al Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna para alentar a los futbolistas blanquiazules. La expedición del representativo partió rumbo a Ponferrada vía Madrid para afrontar la visita a El Toralín, una cita que podría saldarse con la consecución matemática del retorno de la entidad insular al fútbol profesional.

Que el Tenerife no estaría solo en Ponferrada ya se sabía. No solo por la interminable colección de desplazamientos masivos de aficionados esta temporada, sino porque la propia Federación de Peñas confirmó esta semana que las más de 600 entradas para afición visitante a la venta para el duelo de este sábado a las 17:30 se habían agotado.

Un aeropuerto teñido de blanco y azul

Es más, un puñado de seguidores que no tuvieron la suerte de encontrar asiento con el grueso de blanquiazules seguirán la cita repartidos por las gradas del recinto leonés, por lo que la cifra rondará las 700 almas que suspiran por festejar un ascenso.

Desde Tenerife vía Madrid, Barcelona-Madrid, La Coruña o llegados desde todas partes del territorio peninsular. Muchos de ellos ya se encontraban en ruta desde la jornada de ayer jueves, otros partieron a primera hora de este viernes y algunos de los que estaban aún por desplazarse (o ni siquiera) acudieron al aeropuerto para teñirlo de blanquiazul y lanzar mensajes de esperanza para espolear así a la plantilla del CD Tenerife, que estuvo encabezada por el entrenador Álvaro Cervera y por el capitán Aitor Sanz, que ha viajado a pesar de estar sancionado y no poder participar.

Con Rayco García y sin Felipe Miñambres

El líder del vestuario no se quiso perder la cita en Ponferrada, igual que el máximo accionista Rayco García y el vicepresidente Ayoze García. El director deportivo Manu Guill no viajó por motivos personales. Tampoco lo hizo el presidente Felipe Miñambres, que se quedó en la Isla.

Las cuentas del ascenso

Las cuentas del ascenso están claras. Para que haya final feliz este sábado deben coincidir dos resultados: que el Celta Fortuna pierda en Pontevedra y que el Tenerife gane en Ponferrada. Una combinación sobre nueve posibles. La estadística contra la esperanza de quienes suspiran por amarrar cuanto antes el objetivo. La ventaja de los blanquiazules, eso sí, es que su partido comienza justo después de que concluya el de su rival. Mientras el Ponferradina-Tenerife comienza a las 17:30, el Pontevedra-Celta Fortuna lo hará algo más de dos horas antes (15:15). De esta manera, cuando ruede el balón en Ponferrada los pupilos de Álvaro Cervera sabrán si tienen opciones de cantar el alirón 90 minutos después.