Álvaro Cervera ve "muy lejano" el ascenso del Tenerife en Ponferrada

Álvaro Cervera afirmó que ve muy lejana la combinación de resultados que le daría al CD Tenerife el ascenso matemático este sábado, es decir, la derrota del Celta Fortuna en Pasarón y el triunfo de su equipo en El Toralín. En esa línea, vaticinó que el filial del club vigués "va a sumar muchos puntos de aquí al final", de manera que todo dependerá de lo que haga el CD Tenerife.

El entrenador comentó que el de Ponferrada será un encuentro "especial" porque los blanquiazules tendrán la "posibilidad" de subir a Segunda División si coinciden dos resultados. "Pero lo veo muy lejano", apuntó Cervera.

Al margen de la trascendencia de lo que pase en El Toralín, el técnico advirtió de que el Tenerife tendrá que jugar "sin nervios", cometer "pocos errores" y competir como "un equipo", que es algo que le está costando últimamente. "La Ponferradina es el mejor de la segunda vuelta. Cuando llegó Nafti (su entrenador) tuvo una mala racha al principio, pero luego le cogió el truquillo y ahora es un equipo ganador. Ha tenido algún contratiempo, pero sabe lo que hace y a lo que juega. ¿Las claves? Ser un equipo, que ahora mismo nos está costando, jugar sin nervios, que también nos cuesta, y cometer pocos errores. A partir de ahí, somos un equipo que suele ganar partidos", recordó sin pasar por alto que el Tenerife está "haciendo cosa ahora que antes" no habría "imaginado", principalmente por los errores no forzados que han condicionado su juego.

El manejo de la ansiedad

Cervera explicó que la ansiedad sí se puede palpar en los partidos, pero no en los entrenamientos. "Aquí (en la Ciudad Deportiva)no puedes hacer nada. Aquí es todo muy normal. Los jugadores hacen la misma vida, son compañeros, son amigos, se ríen, entrenamos... Aquí hacen lo mismo. Los errores se ven los domingos. Incluso ves a los jugadores un poco relajados, pero no porque piensen que esté todo hecho, sino por el estrés que luego saben que van a tener. En el campo hay cosas que te llaman la atención, cosas que ellos saben hacer perfectamente y que no las hacen o las hacen mal. Algo habrá;nervios, tensión, no querer fallar".

Cervera reflexionó sobre esas dos caras que ha mostrado el Tenerife esta temporada. "El fútbol es cosa de dos, nuestra y de los contrarios. Los rivales nos tenían mucho respeto al principio. No nos conocían y nosotros estábamos con la flecha hacia arriba, nos entraba todo y no nos hacían goles. Pero eso ya no es posible. Ya nos conocen y cualquier rival te busca y te encuentra. Ynosotros estamos cometiendo errores que antes no teníamos, errores de bulto. Antes cometíamos errores porque nos obligaban a ello. Ahora hay cosas que tenemos que mejorar. Si no, nos va a costar la vida ganar. Son errores que no entraban dentro de nuestra imaginación", confesó.

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José León como lateral

Por último, admitió que José León es la mejor alternativa para cubrir un lateral derecho en el que no estará David Rodríguez por una sanción. "Podríamos buscar alguna opción más, pero ya sería cambiando el sistema, jugando con tres centrales. La opción más normal es esa (José León). Llevamos un tiempo sin un lateral izquierdo y ahora tenemos una baja ahí. Pero el equipo no se debe resentir por una ausencia", finalizó Cervera.