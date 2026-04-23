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La suerte del CD Tenerife se llama Enric Gallego: si marca, nunca pierde

El delantero catalán vive una segunda juventud en el club blanquiazul y encabeza la clasificacón por el Pichichi del Grupo 1 de la Primera RFEF

Enric Gallego celebra uno de sus tres goles al Guadalajara.

Enric Gallego celebra uno de sus tres goles al Guadalajara. / Arturo Jiménez

Víctor de Castro

Víctor de Castro

Santa Cruz de Tenerife

Enric Gallego es uno de los mayores luchadores que ha dado el fútbol español en los últimos tiempos. El delantero catalán comenzó a destacar cuando otros ya han dado lo mejor de sí. Un obrero del gol que llamó la atención en el Extremadura tras toda una vida fuera del fútbol profesional.

Esto le valió para debutar en Primera División con el Huesca, en Europa League con el Getafe y vestir la zamarra del Osasuna antes de enfudarse la camiseta del Club Deportivo Tenerife. Gallego ha vivido una promoción de ascenso, temporadas de sinsabores, un descenso a Primera RFEF y una temporada aún vigente que se presupone de alegría por el ascenso que está por cerrar.

Si hay gol, hay alegría

En sus cinco temporadas vistiendo la camiseta del CD Tenerife, Enric no sabe lo que es perder si marca gol. Una racha que le ha acompañado en sus cincuenta goles con el club, cifra que lo sitúa cerca de entrar en el top 10 histórico, según datos del club.

La suerte blanquiazul es Enric Gallego, ya que cuando perfora la meta rival, los del Heliodoro Rodríguez López siempre suman. Esta temporada, en la que marcha máximo goleador del Grupo 1 de la Primera RFEF con 16 goles, sus goles han servido para lograr diez victorias y tres empates.

Enric Gallego, que apunta a titular en el duelo de este domingo.

Enric Gallego, que apunta a titular en el duelo de este domingo. / María Pisaca

  • Jornada 2 - 3-0 vs Mérida.
  • Jornada 4 - 3-0 vs Ourense.
  • Jornada 6 - 3-1 vs Zamora.
  • Jornada 12 - 4-0 vs Celta Fortuna.
  • Jornada 13 - 4-1 vs Arenas Club.
  • Jornada 16 - 1-0 vs Real Avilés.
  • Jornada 17 - 2-0 vs Ponferradina.
  • Jornada 21 - 4-2 vs Real Madrid Castilla.
  • Jornada 22 - 4-0 vs Guadalajara.
  • Jornada 26 - 2-2 vs Real Avilés.
  • Jornada 27 - 1-1 vs CD Lugo.
  • Jornada 31 - 1-1 vs Cacereño.
  • Jornada 33 - 2-0 vs Arenas Club.

Una racha que viene de lejos

Pese a que Gallego lleva cinco temporadas en el Club Deportivo Tenerife, esta dinámica le acompaña desde una época anterior a la tinerfeña. A mitad de la 18/19 cambiaba Extremadura por Huesca.

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En suelo aragonés comenzó su racha. En la jornada 30, un 3 de abril del 2019, Enric le marcaba al Celta de Vigo para conseguir un empate a 3-3 que le daba un puesto a los oscenses. Más de siete años de una racha que le acompañó en ese final de temporada, en su paso por el Osasuna y que ha continuado en el Tete. No diga suerte, diga Enric Gallego.

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