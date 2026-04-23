El privilegio de poder repetir: ¿Cuántos jugadores del Tenerife han vivido la experiencia de ascender de categoría?

La plantilla del CD Tenerife reúne nueve ascensos de categoría, contando los conseguidas en niveles profesionales, seis a Segunda y tres a Primera, todos repartidos en el mismo número de jugadores. No hay ninguno que tenga más en su currículum que sus compañeros. Ahora están a un paso de repetir.

El más lejano en el tiempo tuvo a Aitor Sanz como protagonista. El ahora capitán del equipo blanquiazul lo vivió con el Real Unión en la temporada 2008/09. Los de Irún quedaron campeones del Grupo 1 de Segunda B y pudieron pasar un año en el escalón superior. No más. El centrocampista fue uno de los titulares habituales con Iñaki Alonso y pudo disfrutar de ese éxito, pero también sufrió el regreso del Real Unión a Segunda B. A partir de ahí continuó durante tres temporadas en el Real Oviedo y en 2013 firmó con el Tenerife.

En la 2009/10 le tocó a Marc Mateu tener minutos en una campaña que acabó de la mejor manera para su equipo, en este caso, el Levante. El lateral empezaba a asomar entre los mayores y se tuvo que conformar con nueve actuaciones bajo la supervisión de Luis García Plaza. Pero su nombre aparece en la plantilla granota que subió a Primera División en 2010.

Ese fue el mismo camino que siguió Maikel Mesa con el Osasuna en el ejercicio 2015/16. El papel del lagunero fue esencial para la escuadra entrenada por Enrique Martín, no tanto por su continuidad, sino por un gol que marcó el 15 de junio de 2016 en el encuentro de ida de la final de la promoción que los de El Sadar disputaron ante el Girona. Kenan Kodro adelantó a los pamplonicas, Kiko Olivas hizo el empate y Maikel rompió la igualdad en el minuto 77 para que el Osasuna pudiera afrontar el partido definitivo con mayores garantías. El 0-1 en Montilivi condujo a los rojinegros a Primera.

El despegue de Enric Gallego

En las dos temporadas posteriores, José León y Enric Gallego lanzaron a sus equipos a Segunda División, uno ayudando a dar solidez a la defensa de la Cultural y Deportiva Leonesa (16/17) y el otro marcando goles en el Extremadura (17/18). El central madrileño se unió al equipo leonés cedido por el Real Madrid y solo pudo intervenir en seis encuentros. El delantero tuvo más protagonismo. Fue fichado por el Extremadura en el mercado de invierno de 2018 después de que anotara 18 tantos con el Cornellá en la primera vuelta de la Liga 17/18. Con los de Almendralejo no perdió la pegada y aportó once dianas en 20 encuentros.

La colección de ascensos de blanquiazules se amplía con Javi Pérez, Cris Montes y Jesús de Miguel, todos de Primera Federación a LaLiga Hypermotion. El centrocampista fue una pieza clave en los esquemas de Juan Carlos Carcedo y puso de su parte para que la escuadra balear subiera de categoría en una campaña en la que se modificó el formato de competición como consecuencia del Covid. Para Cris Montes, el recorrido fue más convencional. Lo completó con un Eldense que fue segundo del Grupo 2 de Primera RFEF y que sacó adelante las eliminatorias con el Celta Fortuna y el Castilla. El tinerfeño jugó 37 partidos y marcó seis goles con los del Pepico Amat.

Lo de ver portería fue el rasgo distintivo de Jesús de Miguel en una campaña, la 2023/2024, en la que su Castellón voló hacia LaLiga Hypermotion. El delantero madrileño firmó 16 dianas para acercar a los de Castalia al campeonato deLiga con un registro de 82 puntos.

A otra escala se podría añadir a Fabricio de Souza y César Álvarez, dos de los jugadores con mayor recorrido en la temporada que coronó al Tenerife B con el campeonato de Liga de Tercera y el consiguiente salto a Segunda RFEF. Los dos contaron mucho para Leandro Cabrera en el ejercicio 2023/24.

Los de Álvaro Cervera

Y si se agrega la trayectoria de Álvaro Cervera, crecen las referencias, porque como jugador subió a Primera siendo integrante de la plantilla del Mallorca y como entrenador está a un paso del quinto.

El primero no tardó en llegar. Lo conquistó en la campaña 04/05 con el Castellón. Cervera fue el elegido para sustituir a Javier López a falta de cinco partidos para el cierre del calendario regular de Segunda B. Tras consolidar a los albinegros en la zona de promoción, condujo al equipo hacia la meta tras superar al Universidad de LasPalmas en las semifinales y al Zamora en el último duelo del playoff. Un cambio de propiedad en el club dejó a Cervera fuera del proyecto del Castellón en Segunda.

Para vivir algo parecido, Cervera tuvo que esperar a la temporada 2012/13. En este caso, entrenando de principio a fin a un Tenerife del que logró sacar de Segunda B en un curso impecable y resuelto en la final de campeones de grupo que disputaron los blanquiazules con el Hospitalet :3-1 en el Heliodoro y 1-0 en el campo de la Feixa Llarga.

Del Tenerife pasó al Cádiz. Después de un año en blanco, asumió el desafío de arreglar una temporada que se le estaba a punto de torcer al club gaditano. Quedaban cuatro partidos para el final y se animó a relevar a Claudio Barragán con el objetivo inicial de clasificar a los amarillos para la promoción. En ese tránsito solo ganó un partido, el último. Pero el papel del Cádiz en el playoff fue perfecto. En los cuartos de final, desbancó al Racing de Ferrol, en la siguiente eliminatoria fue el Racing de Santander el que terminó cediendo, y en la final, derrotó el Hércules. Todo con un balance de seis goles a favor y solo uno en contra (del Ferrol).

Y después de cuatro campañas completas, perfeccionó su obra con el ascenso del Cádiz a Primera División al quedar subcampeón de Segunda, por detrás del Huesca, en la temporada 19/20. Con él, el técnico tinerfeño Roberto Perera.